Conte rebate críticas de treinadores sobre calendário favorável ao Chelsea

Após reclamações de Arsene Wenger e José Mourinho, treinadores de Arsenal e Manchester United, respectivamente, sobre o tempo de descanso dado ao Chelsea neste início de 2017, o comandante dos Blues, Antonio Conte, respondeu seus colegas de profissão.

Para o italiano, as afirmações só foram feitas por conta do ótimo momento de sua equipe, que vem de 13 vitórias seguidas no Campeonato Inglês. “Eles só estão bravos porque somos os líderes da competição”, cutucou o técnico.

O Chelsea enfrentou o Stoke City no dia 31 de dezembro, e volta a campo nesta quarta, contra o Tottenham. O Manchester United, por exemplo, enfrentou o Middlesbrough também no último dia de 2016, mas retornou aos gramados já no dia 2, contra o West Ham. Mourinho afirmou que haviam alguns “privilegiados”, se referindo aos londrinos.

“Não fui eu que fiz a tabela, nós só cumprimos o que está escrito nela”, defendeu-se Conte, que admitiu uma única vantagem de sua equipe: “Nossa vantagem é que temos um dia a mais de descanso do que o Tottenham, que jogou no dia 1º”.

Com 49 pontos em 19 jogos, o time de Stamford Bridge pode abrir oito pontos em relação ao vice-líder Liverpool, caso conquiste a 14ª vitória consecutiva, nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), fora de casa.