Chelsea recebe o Arsenal para ampliar ainda mais sua vantagem na ponta

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Chelsea pode ampliar ainda mais a vantagem na ponta neste sábado, quando recebe o Arsenal, no Stamford Bridge, em Londres, pela 24ª rodada do torneio. Atualmente com 56 pontos, os Blues possuem nove a mais do que os Gunners e o Tottenham, que dividem a segunda posição com 47, e podem ficar ainda mais tranquilos em sua busca pelo sexto título inglês de sua história em caso de vitória.

Caso confirme o bom momento, vença e conte com o tropeço de seus rivais, o Chelsea abriria uma distância confortável de 12 pontos na liderança em um momento em que a competição caminha para a sua fase mais decisiva.

“Nós sabemos o que representa essa partida e estamos bem tranquilos, pois a nossa condição na tabela de classificação nos permite sermos ousados, pois temos um pouco a menos a perder do que os nossos concorrentes mais diretos. Um clássico é sempre muito complicado, existe a rivalidade e o teor de nervosismo aumenta, mas sabemos que podemos conquistar mais três pontos”, disse o italiano Antonio Conte, técnico do Chelsea.

Tentando se aproveitar do choque de seus concorrentes diretos, o Tottenham, jogando em casa, tenta se impor diante do Middlesbrough, que soma 21 pontos e flerta com a zona de rebaixamento.

Além destes dois duelos importantes, a rodada de sábado também terá em campo o Liverpool, que está atualmente na quarta posição, com 46 pontos, e defende o seu lugar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Os Reds visitam o Hull City, que tem 17 pontos e aparece na zona da degola.

Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sábado

10h30 Chelsea x Arsenal

13h Crystal Palace x Sunderland

13h Everton x Bournemouth

13h Hull City x Liverpool

13h Southampton x West Ham

13h Watford x Burnley

13h West Bromwich x Stoke City

15h30 Tottenham x Middlesbrough

Domingo

11h30 Manchester City x Swansea

14h Leicester x Manchester United