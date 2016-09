Às vésperas do clássico de Manchester, Ibra provoca goleiro do City

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Se o clássico de Manchester já deixa os torcedores com os nervos à flor da pele, com a chegada de Zlatan ibrahimovic ao United, as provocações só aumentam. Conhecido por ser muito polêmico, o atacante postou um vídeo nas redes sociais ironizando o goleiro do City, Claudio Bravo, às vésperas do dérbi, que será disputado neste final de semana.

“Bem vindo a Manchester! Segue um equipamento de treino, você vai precisar. Te vejo no sábado”, conforme a legenda do vídeo.

Welcome to Manchester! Here’s some training gear, you’re gonna need it. See you Saturday. #MUFC #ManchesterDerby @azsportswear Um vídeo publicado por IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) em Set 7, 2016 às 1:02 PDT



O sueco, principal nome dos Diabos Vermelhos para a próxima temporada, tem caído nas graças da torcida, com quatro gols nos últimos quatro jogos, e parece já ter pego o espírito, antes do primeiro dérbi da carreira no Campeonato Inglês.

A partida também marca o reencontro de José Mourinho, pelo lado da equipe de Zlatan, e Pep Guardiola, comandante dos Citzens. Os dois treinadores já estiveram à frente da principal rivalidade espanhola, quando o primeiro comandava o Real Madrid e o segundo o Barcelona.

O primeiro clássico de Manchester da temporada está marcado para às 8h30 deste sábado, no Old Trafford.

