Goiás derrota o Rio Verde e conquista o primeiro triunfo no Estadual

Na noite desta quarta-feira, o Goiás conquistou sua primeira vitória no Campeonato Goiano de 2017. Jogando no Serrinha, o Esmeraldino superou o Rio Verde por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Estadual.

Atuando ao lado da torcida, o Goiás começou melhor e pressionando o adversário. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Esmeraldino abriu o placar. Após forte chute de Jean Carlos, Léo Gamalho se aproveitou do rebote do goleiro Tom e balançou as redes.

No segundo tempo, o Goiás aumentou a vantagem. Aos 21, após jogada pela esquerda, Léo Gamalho novamente levou a melhor contra o goleiro Tom e colocou os donos da casa em situação ainda mais confortável na partida. A partir de então, as equipes poucos criaram, e o Esmeraldino administrou a vantagem.

Com o resultado, o Goiás assumiu a liderança provisória do Grupo A, com quatro pontos, e segue invicto na competição, com uma vitória e um empate. Já o Rio Verde segue sem vencer, com um empate e uma derrota, e aparece na lanterna no Grupo B.

Na próxima rodada, que será realizada neste domingo, o Goiás tem o clássico contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, às 17 horas. No mesmo horário, o Rio Verde viaja para encarar o Itumbiara.

Confira abaixo todos os resultados desta quarta-feira no Campeonato Goiano

Iporá 0 x 1 Atlético-GO

Crac 1 x 1 Goianésia

Itumbiara 1 x 1 Aparecidense

Goiás 2 x 0 Rio Verde