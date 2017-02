Vice de futebol reclama de pênalti marcado contra o Grêmio

O Grêmio saiu com derrota do estádio Centenário, após levar 2 a 1 do Caxias, pelo Campeonato Gaúcho. O primeiro gol dos donos da casa saiu em pênalti marcado pelo árbitro Jean Pierre Lima, após toque de mão do zagueiro argentino Kannemann. O vice de futebol do clube, Odorico Roman, não concordou com a marcação.

“De forma alguma, o lance do pênalti está contemplado na regra”, disparou o dirigente. No lance, após cruzamento, a bola bateu na coxa do defensor gremista, antes de subir e acertar o seu braço. O juiz viu penalidade máxima, convertida pelo atacante Gilmar.

“Temos que frisar que, agora, está convencionado. Qualquer bola que bater na mão será pênalti no Campeonato Gaúcho”, completou Odorico Roman.

Após o gol de pênalti, o Tricolor ainda sofreu o segundo tento, cinco minutos depois, novamente com Gilmar. Nos acréscimos da segunda etapa, o equatoriano Miller Bolaños ainda diminuiu para os comandados de Renato Gaúcho.

Agora, o Grêmio encara o Flamengo, pela Primeira Liga, na próxima quarta-feira. Pelo Estadual, o compromisso é no fim de semana, diante do Passo Fundo, dentro de seus domínios.