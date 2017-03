Para embalar na temporada, primeiro Gre-Nal do ano testa gaúchos

04O maior clássico do futebol gaúcho acontece neste sábado. Grêmio e Internacional se enfrentam pelo Gre-Nal 412, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, às 18h30, em confronto que, além de ser esperado pela tradicional rivalidade entre as duas equipes, também promete ser um termômetro que medirá se as equipes estão prontas antes da compromissos importantes neste início de temporada.

Sem ostentar inícios de grande desempenho no estadual, tanto gremistas quanto colorados observam a equipe do Novo Hamburgo dominar a competição com 100% de aproveitamento, enquanto a dupla ainda lida com tropeços que colocam os dois treinadores sobre cobrança.

Para aumentar a pressão, os duelos que ocorrerão na sequência do clássico são importantes e uma vitória no Gre-Nal pode significar adquirir a confiança necessária para o triunfo no meio da semana. O Inter, no dia 8, visita o Sampaio Correa pela Copa do Brasil. O Grêmio, em sua estreia pela Copa Libertadores, viaja para enfrentar o Zamora, no dia 9, na Venezuela.

Portaluppi e Zago fazem mistério

Nos treinos finais que definirão como as equipes deverão entrar no clássico, ambos os treinadores optaram por fazer certo mistério em sua preparação, e os atividades foram fechadas para imprensa. Apesar de “esconder o jogo”, Renato Portaluppi deve escalar o que tem de melhor, contando com alguns retornos importantes no elenco.

No momento em que a atividade foi finalmente aberta para a imprensa, os treinamentos já estavam em cobranças de faltas e finalizações, no entanto, foi possível ver em atividade a volta do lateral-direito Edílson e dos atacantes Luan e Pedro Rocha, todos recuperados de lesão.

Antonio Carlos Zago, em seu primeiro Gre-Nal da carreira como treinador do Colorado, também fechou o treino e não deixou claro as lacunas que ainda tem na equipe. A presença mais esperada, do meia D’Alessandro, ainda não está garantida, conforme informou o comandante em coletiva nesta sexta.

Outro jogador que pode pintar no time inicial, mas ainda não tem a escalação confirmada é o lateral William, que voltou a ficar a disposição, mas ainda apresenta dúvidas sobre suas condições de aguentar atuar durante 90 minutos. Sua escalação, no entanto, é mais provável.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

Data: 04 de março de 2017, sábado

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e José Eduardo Calza

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Ramiro e Bolaños; Luan, Everton e Barrios

Técnico: Renato Portaluppi

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando, Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel e Valdivia; Nico Lopez e Carlos

Técnico: Antonio Carlos Zago