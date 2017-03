Inter pega o Cruzeiro para fugir do Gre-Nal nas quartas do Gauchão

A última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho acontece nesta quarta-feira, com todos os jogos a serem realizados às 21h45 (de Brasília). Com seis das oito vagas para as quartas de final definidas, a expectativa fica por conta de quais equipes irão garantir os dois lugares restantes na fase de mata-mata. Além disso, existe a possibilidade de Grêmio e Internacional se enfrentarem logo de cara da fase final.

Para evitar um Gre-Nal já nas quartas de final do Gauchão, o Inter precisa de uma vitória sobre o Cruzeiro-RS e de um tropeço do Veranópolis. Caso empate, o Colorado terá de torcer por uma derrota do Pentacolor, já que as duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação (15 a 14 a favor do Veranópolis).

Com a vaga garantida de forma antecipada às quartas de final do Estadual, a tendência é que o técnico Antônio Carlos Zago poupe os titulares do Inter para o duelo com o Cruzeiro, mesmo que isso possa causar um encontro com o Grêmio na próxima fase. Recuperado de um problema no quadril, o lateral direito Alemão voltou a treinar normalmente e está à disposição do comandante colorado.

“Qualquer jogo é jogo. A gente tem que encarar os jogos como decisões. Nosso objetivo é o título. O que vier temos que trabalhar forte para conseguir o objetivo. Mas seria legal, acho que todo mundo pensa assim, se fosse na final. Seria legal um Gre-Nal na final. Se tiver que ser nas quartas ou na semi, não importa. A gente tem que estar preparado para jogar”, declarou o volante Anselmo.

Também classificado para a fase final do Campeonato Gaúcho, o Cruzeiro jogará sem pressão contra o Internacional, mas quer a vitória para evitar um reencontro com o Colorado logo nas quartas de final. O técnico Ben-Hur Pereira não terá desfalques e deve mandar a campo a mesma equipe que venceu o Ypiranga no último domingo.

“Queremos ficar entre os quatro melhores. Temos um bom grupo, que está mobilizado e, apesar da sequência de jogos, não podemos tirar o pé em hora dessas. Ainda mais contra o Inter. O empate nos serve, mas vamos jogar para vencê-los, pois, empatando, poderemos pegar o Inter já no domingo. E talvez seja melhor evitar esse confronto logo no começo do mata-mata”, avaliou Pereira.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

Local: Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)

Data: 29 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Mastella Moreira (ambos do RS)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba (Keiller); Alemão (Junio), Klaus (Eduardo), Ernando (Neris) e Ceará (Iago); Rodrigo Dourado (Anselmo), Léo Ortiz (Charles), Gustavo Ferrareis (Andrigo) e Seijas (Valdívia); Diego (Brenner) e Carlos (Roberson)

Técnico: Antônio Carlos Zago

CRUZEIRO: Deivity; John Lennon, Dão, Vladimir e Sander; Tawan, Lucas, Ronaldo Três e William Kozlowski; Lucão e Thiago Alagoano.

Técnico: Ben-Hur Pereira