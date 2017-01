Vencendo, PSG pode colocar pressão nos concorrentes ao título

O Paris Saint-Germain, terceiro colocado do Campeonato Francês, pode colocar pressão nos rivais, pois entra em campo no sábado. No entanto, o time da capital terá pela frente o Rennes, que busca se aproximar das primeiras colocações.

Para conseguir a vitória, o PSG pretende aproveitar o embalo do triunfo no meio da semana, quando venceu, por 2 a 0, o Metz, na última quarta-feira, com dois gols de Thiago Silva, e avançou para as semifinais da Copa da Liga.

Já o Bourdeaux, envolvido em negociação com o Corinthians nesta semana, visita o Angers para tentar subir na tabela e se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Confira os jogos da rodada:

Sexta-feira (13/01)

Lille 1 x 1 Saint-Etienne

Sábado (14/01)

Rennes x PSG

Angers x Bordeaux

Lorient x Guingamp

Montpellier x Dijon

Nancy x Bastia

Toulouse x Nantes

Domingo (15/01)

Nice x Metz

Caen x Lyon

Olympique de Marselha x Monaco