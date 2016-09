Turco faz três gols, Metz goleia o Nantes e assume a vice-liderança do Francês

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Francês, neste domingo, o Metz derrotou fora de casa o Nantes por 3 a 0. Com a vitória no estádio La Beaujoire, o time visitante chegou à vice-liderança da competição, atrás apenas do Monaco, que ainda não perdeu desde o início do torneio. Os três gols da partida saíram dos pés do atacante turco Mevlut Erdinc.

A primeira oportunidade clara dos visitantes foi aproveitada com sucesso por Erdinc. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o atacante Opa Nguette deu a assistência para o turco, que aproveitou e finalizou com o pé esquerdo do meio da área.

O segundo tento veio nos acréscimos da primeira etapa. Com 48 minutos de partida, o turco apareceu mais uma vez e aproveitou a chance de canhota, mandando a bola para o fundo das redes adversárias.

Com a vitória praticamente decretada, o zagueiro da equipe mandante, Oswaldo Vizcarrondo, cometeu infração em Ismaila Sarr, na pequena área, e decidiu a partida pelos adversários, dando um pênalti aos visitantes. Mevlut Erdinc quis tentar o terceiro e acertou o meio do gol, fechando o placar em 3 a 0 para o Metz.

