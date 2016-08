PSG faz clássico com Monaco para assumir liderança isolada do Francês

Em um dos principais jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco receberá o Paris Saint-Germain neste domingo, no Estádio Louis II, no Principado de Mônaco. Com 100% de aproveitamento na competição, o PSG terá a chance de assumir a liderança isolada do torneio, enquanto os anfitriões vêm empolgados pela vitória sobre o Villarreal, da Espanha, no meio da semana, assegurando um posto na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O técnico espanhol Unai Emery, que comanda a equipe parisiense, acredita que essa partida será o primeiro grande teste do seu time. “O Monaco vem forte nesta temporada e falando alto a palavra ‘título’. ” Apesar disso, Emery vê os seus comandados preparados para superar as adversidades que o oponente prepara e demonstrar a sua força na competição.

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o PSG terá a primeira oportunidade para já assumir a liderança da competição. Depois dos tropeços de Lyon, que foi derrotado pelo Dijon, e do Nice, que não conseguiu sair do empate contra o Lille, a equipe de Paris é a única que pode se manter com 100% de aproveitamento após a terceira rodada.

Um dos trunfos do time de Emery na temporada é Lucas. Em seu quinto ano no PSG, o brasileiro vem ganhando espaço neste início de temporada. Sem Ibrahimovic, o jovem é cada vez mais acionado pelo time, Lucas marcando inclusive o primeiro gol da vitória sobre o Metz na última rodada.

Já do lado do Monaco, o técnico português Leonardo Jardim quer que a sua equipe se imponha como mandante para ver os atuais campeões do Campeonato Francês. Não é tarefa das mais tranquilas enfrentar o Paris Saint-Germain, mas sabemos do nosso potencial e até onde queremos chegar nesta temporada”, analisou.

Confira os jogos do Campeonato Francês programados para este domingo (horários de Brasília):

10h Bordeaux x Nantes

12h Saint-Étienne x Toulouse

15h45 Monaco x Paris Saint-Germain

