Payet entra no segundo tempo, mas Marselha perde para o Metz

O Olympique de Marselha segue oscilando no Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, os Marseillais visitaram o Metz, no Estádio Saint-Symphorien, e mesmo com a entrada do meia Dimitri Payet no segundo tempo, acabaram saindo de campo derrotados pelo placar de 1 a 0.

O Olympique de Marselha fez um primeiro tempo melhor do que seu adversário e teve sua grande chance de sair na frente do placar em finalização de Florian Thauvin defendida pelo goleiro Thomas Didillon, aos 27 minutos. Apesar do domínio, a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Já no início do segundo tempo, aos 12 minutos, os Marseillais tiveram um gol anulado, já que o auxiliar marcou posição de impedimento de Bafetimbi Gomis após o atacante balançar as redes.

Após o susto, o Metz conseguiu retomar o equilíbrio do jogo e foi mais efetivo no ataque para sair com a vitória. Aos 37 minutos da etapa final, o meia Yann Jouffre acertou uma bela cobrança de falta e balançou as redes para dar uma importante vitória aos donos da casa.

Com o resultado, o Metz respirou na abertura da 23ª rodada do Campeonato Francês e deu um salto na tabela de classificação para escapar provisoriamente da zona de rebaixamento, ocupando agora o 15º lugar, com 24 pontos. Já o Olympique de Marselha se manteve na sexta posição, com 33 pontos, mas pode ver seus rivais na briga por vagas em competições europeias abrirem uma grande vantagem.

O Olympique de Marselha volta a campo pelo Campeonato Francês na próxima quarta-feira, quando recebe o Guingamp, às 18h(de Brasília), no Velódrome. Um pouco mais cedo, às 16h(de Brasília), o Metz encara o Dijon, no Estádio Saint-Symphorien.