Para presidente do PSG, saída de David Luiz foi um acerto na temporada

O Paris Saint-Germain vive uma temporada um tanto atípica em relação às que emplacou desde 2012/13, quando conquistou o primeiro dos quatro títulos seguidos. As transferências na janela de verão do mercado europeu influenciaram no desempenho do time, e o presidente do clube admitiu seus erros e acertos.

Entre os atletas que deixaram o clube, estão o artilheiro Zlatan Ibrahimovic, que foi para o Manchester United, e o zagueiro David Luiz, que retornou ao Chelsea. Para Nasser Al-Khelaifi, a saída do brasileiro faz parte das decisões corretas da equipe. “Nós sabemos o que está acontecendo internamente, mas não podemos explicar tudo. David Luiz é uma das melhores pessoas que já conheci. Mas nós já temos os dois melhores zagueiros do mundo com Thiago Silva e Marquinhos. E também temos gente nova que está se desenvolvendo. Para resumir, nós tivemos motivos para deixar o David Luiz ir”, disse o mandatário ao jornal francês Le Parisien.

Apesar de ter desconversado sobre a transferência de Ibra, o presidente admitiu ter errado na contratação de Jesé, atleta formado e revelado pela base do Real Madrid. “Emery me disse uma coisa muito justa: quando você comete um erro, é melhor tentar corrigir do que conviver com ele. Então nós cometemos erros e tentaremos corrigir”, afirmou, deixando claro que o atacante está disponível para negociação. “A porta não está fechada”, completou.

Neste primeiro turno do Campeonato Francês o PSG já perdeu quatro vezes – o dobro de derrotas da última edição inteira. No entanto, Al-Khelaifi confia no técnico Unai Emery, também novidade na temporada, e garantiu que irá se movimentar no mercado, porém, somente em termos de jogadores. Inclusive, neste sábado, foi oficializada a contratação do alemão Julian Draxler. “Sempre disse que eu confio plenamente em Unai Emery. Eu o escolhi porque é um dos melhores técnicos europeus. Ele ficaria mesmo se a gente tivesse perdido para o Lorient”, finalizou.

Na terceira colocação, o time parisiense encerra o turno com 39 pontos, a cinco pontos do líder, Nice, e a três do segundo colocado, o Monaco. Em janeiro, o primeiro compromisso do PSG é contra o Rennes, fora de casa.