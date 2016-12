Nice fecha turno na ponta, mas concorrentes embolam tudo na França

O Nice conseguiu o que ninguém esperava: o título do primeiro turno do Campeonato Francês. Depois de 19 rodadas, a equipe do polêmico italiano Mario Balotelli é líder com 44 pontos. Mas, o sinal de alerta foi ligado justamente no último compromisso do time nesse ano. Jogando fora de casa, no estádio Matmut-Atlantique, contra o Bordeaux, o Nice não passou de um 0 a 0. E as equipes que sonham em alcançar o topo da tabela não perdem a oportunidade de se aproximar. Monaco, PSG e Lyon, que completam o G4, venceram seus respectivos jogos e prometem colocar fogo no campeonato no segundo turno, que começa dia 13 de janeiro.

O duelo entre Nice e Bordeaux repetiu o confronto da semana passada, no mesmo local, quando a equipe mandante despachou os favoritos da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta, a partida esteve aberta o tempo todo, com os dois esquadrões perdendo chances atrás de chances de marcar. Malcom, ex-Corinthians foi titular e atuou bem, apesar de substituído nos minutos finais. Enquanto Balotelli e Belhanda perderam a cabeça nos acréscimos e acabaram expulsos pelo Nice.

Por outro lado, jogando em casa, no estádio Louis II, o Monaco se aproveitou de ter um jogador a mais durante boa parte da etapa final e bateu o Caen por 2 a 1. Falcao Garcia e Bakayoko marcaram os gols do vice-líder, enquanto Bazlie descontou já nos acréscimos. Agora, o Monaco tem apenas dois pontos a menos que o Nice (44 a 42). O Caen é apenas o penúltimo colocado, com 18 pontos.

Quem também não teve dó de uma equipe da zona de rebaixamento e voltou a sonhar com mais um título depois da rodada desta quarta foi o PSG. A estrelada equipe de Paris não tomou conhecimento do Lorient, lanterna com 15 pontos, e chegou aos 39 pontos, na terceira colocação, com uma sonora goleada por 5 a 0 que contou com gol de dois brasileiros: Thiago Silva e Lucas. T. Meunier, Z. Touré (contra) e Cavani 63 completaram o placar no Parque dos Príncipes.

Outro que se deu bem na 19ª rodada, que teve a peculiaridade de ter toda ela disputada simultaneamente, foi o Lyon. O ex-time de Juninho Pernambucano bateu os 34 pontos e abriu quatro do quinto colocado ao vence o Angers por 2 a 0 diante do seu torcedor, no Parque Olympique Lyonnais, em Décines-Charpie. A. Lacazette e Fekir foram às redes. Já o adversário encerra 2016 apenas na 16ª posição, com 19 pontos.

Confira todos os resultados da 19ª rodada do Campeonato Francês:

17h50 PSG 5 x 0 Lorient

17h50 Monaco 2 x 1 Caen

17h50 Saint-Etienne 0 x 0 Nancy

17h50 Nantes 1 x 0 Montpellier

17h50 Dijon 2 x 0 Toulouse

17h50 Bastia 1 x 2 Olympique

17h50 Lille 1 x 1 Rennes

17h50 Metz 2 x 2 Guingamp

17h50 Bordeaux 0 x 0 Nice

17h50 Lyon 2 x 0 Angers