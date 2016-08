Nice apenas empata com Lille e perde 100% de aproveitamento no Francês

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O Nice não conseguiu sair do empate contra o Lille, no Estádio Allianz Riviera, pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e perdeu o 100% de aproveitamento que possuía, podendo ser ultrapassado na liderança do torneio pelo Paris Saint-Germain. Os Aiglons chegaram a sair na frente com um gol relâmpago, mas não sustentaram a vantagem e cederam o empate.

Depois de um vacilo da zaga, logo aos 3 minutos de jogo, o Nice abriu o placar. Koziello percebeu a indecisão dos defensores, adiantou a marcação, conseguiu roubar a bola na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou cruzado.

Se tivesse conseguido segurar a vitória, o Nice chegaria aos nove pontos e dormiria na liderança do torneio, já que o Lyon foi derrotado neste sábado e perdeu o 100% de aproveitamento e o PSG, que também possui seis pontos, irá a campo apenas na tarde de domingo.

De qualquer forma, ainda na primeira etapa, o Lille correu atrás do prejuízo. Depois de receber na esquerda de Benzia, Beria ajeitou para a perna direita e bateu no canto direito do goleiro Cardinale, que não conseguiu chegar na bola.

Com o empate, o Nice chegou aos sete pontos. Na próxima rodada, os Aiglons receberão o Olympique de Marselha em casa. O Lille soma quatro pontos, no meio da tabela, e terá pela frente o Monaco, no próximo sábado.

