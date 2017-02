Monaco encara o Montpellier para manter vantagem sobre o PSG

O Monaco vive grande fase no Campeonato Francês. A equipe do Principado assumiu a liderança isolada da competição ao vencer o confronto direto contra o Nice no fim de semana. Nesta terça-feira, os líderes do torneio terão a chance de manter a vantagem sobre os rivais contra o Montpellier, fora de casa, às 16h (de Brasília).

A novidade para este jogo fica por conta de Jorge, contratado junto ao Flamengo. O lateral esquerdo, após ser apresentado de maneira oficial nesta segunda-feira, já foi relacionado e pode fazer sua primeira partida com a camisa do Monaco. Enquanto os líderes não perdem há cinco rodadas, o Montpellier acabou com uma sequência negativa no fim de semana e quer mais um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento no campeonato.

Quem torce por um tropeço do líder é o Paris Saint-Germain, segundo colocado. A equipe da capital também está em uma sequência positiva e recebe o Lille, às 18h, no Parque dos Príncipes. O PSG pode terminar a rodada colado do Monaco dependendo dos resultados.

Ainda nesta terça-feira, o Bordeaux luta para se aproximar da zona de classificação para as copas europeias contra o Caen, que está próximo da degola da Ligue 1.