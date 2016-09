Lucas marca, mas PSG empata com Saint-Étienne e sai vaiado de campo

O Paris Saint-Germain não teve grande atuação diante do Saint-Étienne, dentro de casa, pela quarta rodada do Campeonato Francês. Apesar do gol de Lucas, os parisienses sofreram o empate nos acréscimos, e a partida se encerrou empatada no Parque dos Príncipes, por 1 a 1. O resultado representou, para o time da casa, o segundo jogo sem vencer no torneio, após derrota para o Monaco, por 3 a 1, na última partida.

O técnico Unai Emery preferiu poupar alguns atletas sul-americanos que atuaram por seus países nas Eliminatórias. Assim, o argentino Di María e o uruguaio Cavani ficaram no banco. O zagueiro Marquinhos, que foi titular da Seleção nos dois jogos, esteve entre os 11 iniciais dos parisienses.

Na próxima rodada, o Paris Saint-Germain terá pela frente o Caen, fora de casa. O Saint-Étienne, por sua vez, recebe o Bastia, no estádio Geoffroy Guichard.

O jogo – Jogando em casa, o PSG começou pressionando e, aos 8, Meunier finalizou, obrigando Perrin a trabalhar e fazer boa defesa. Aos poucos, porém, o Saint-Étienne cresceu, passando a criar chances.

Aos 20, Lemoine arrematou e a bola raspou o travessão. Seis minutos depois, Saivet recebeu dentro da área, mas parou em excelente defesa de Trapp, que salvou os parisienses de levar o primeiro gol.

Seguros na defesa, os visitantes conseguiam parar o ataque do PSG, formado por Lucas e Jesé Rodríguez, recém-contratado junto ao Real Madrid. Aos 31, enfim os comandados de Unai Emery conseguiram furar o bloqueio, mas pararam em Perrin mais uma vez.

Sem conseguir bater o goleiro rival, o Paris Saint-Germain foi para os vestiários sem conseguir abrir o placar: 0 a 0 no Parque dos Príncipes, em Paris.

O início do segundo set teve um PSG forte, buscando o gol. Aos 5, em cobrança de falta, Ben Arfa chutou por cima do gol, mas deu esperanças à torcida. Para aumentar a força ofensiva, Emery lançou mão de Di María, aos 12 minutos.

Aos 16, Lucas quase abriu o placar, na primeira participação de Di María. O argentino cobrou falta na cabeça do brasileiro, que tirou muito do goleiro, e a bola saiu. Aos 20, Malcuit derrubou Matuidi, e o árbitro marcou pênalti para o PSG. Na cobrança, Lucas bateu e tirou do arqueiro do Saint-Étienne, abrindo o placar: 1 a 0.

Mesmo com a vantagem no placar, o PSG seguiu buscando a posse de bola, e, com a qualidade de Di María no meio-campo, o volume de jogo dos donos da casa melhorou. Ainda assim, não foi suficiente para a equipe criar grandes chances. Aos 40, Di María cobrou falta e exigiu mais uma intervenção de Perrin.

Aos 46, quando parecia que nada mais aconteceria na partida, o castigo veio. Após cruzamento, Beric dominou na área e bateu firme, superando Trapp para empatar o jogo e definir o placar de 1 a 1 em Paris, gerando vaias da torcida do PSG.

Recomendado para você