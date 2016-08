Invictos, Lyon e Nice jogam para abrir distância na liderança do Francês

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Os invictos Lyon e Nice entrarão em campo neste sábado para tentar abrir distância na liderança do Campeonato Francês. Pela 3ª rodada do torneio, o Lyon visitará o Dijon no Estádio Gaston Gerard, às 12h (de Brasília). O Nice, por sua vez, receberá o Lille no Estádio Allianz Riviera, às 15h (de Brasília).

Com cinco gols feitos e nenhum tomado nas duas primeiras partidas do Francês, o Lyon é a melhor equipe da competição até aqui. Com seis pontos, o clube entra em campo para buscar o triunfo e jogar pressão em cima do vice-líder Paris Saint-Germain, que atua apenas no domingo.

Mesmo jogando em casa, o pequeno Dijon deve ser presa fácil para os visitantes. O time foi derrotado pelo Nantes e pelo Lille nas duas primeiras rodadas, ainda não conseguiu pontuar e está na antepenúltima colocação do torneio.

Outra equipe ainda com 100% de aproveitamento, o Nice é outro que quer aproveitar a sua partida para tentar assumir a liderança isolado do Campeonato Francês. A missão do Les Aiglons, no entanto, será mais difícil. O Lille soma três pontos e pretende mostrar de uma vez por todas que pode sonhar com uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Confira todos os confrontos do Campeonato Francês deste sábado (horários de Brasília):

12h Dijon x Lyon

15h Nice x Lille

15h Nancy x Guingamp

15h Caen x Bastia

15h Montpellier x Rennes

15h Metz x Angers

