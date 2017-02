Gol impedido de Lucas ‘salva’ goleiro e mantém PSG na briga pelo título

O brasileira Lucas, ex-São Paulo, garantiu a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lille nesta terça-feira com um gol aos 46 minutos do segundo tempo. A festa do time da casa no Parque dos Príncipes contrastou com a revolta dos visitantes, que reclamaram com razão, mas sem sucesso do impedimento de Lucas no lance fatal. O resultado de 2 a 1 também tirou um peso enorme das costas do goleiro Aréola, que cinco minutos antes perdeu a bola dentro da sua área e acabou dando ao Lille a chance do empate.

O resultado, apesar de gerar muita polêmica, mantém o PSG na caçada ao Monaco, líder do Campeonato Francês e que também venceu nesta 24ª rodada. A equipe do zagueiro Jermerson, ex-Atlético-MG, não teve grandes problemas para bater o Montpellier fora de casa por 2 a 1. Agora, o Manaco tem 55 pontos, contra 52 do Paris Saint-Germain.

Apesar de todo o favoritismo do PSG no confronto com o Lille, a equipe da casa teve muitos problemas para furar a retranca do adversário. O time do capitão Thiago Silva pressionou, teve mais posse de bola, mas pouco chegou ao gol defendido por Enyeama durante toda a primeira etapa.

No segundo tempo o panorama não mudou em nada. Então, o técnico Unai Emery decidiu mandar Lucas a campo aos 19 minutos. O gol, porém, veio do artilheiro ca competição. Após cobrança de falta, o uruguaio soube aproveitar desvio no primeiro pau para marcar seu 23º gol de cabeça.

Apesar da fraca apresentação, nada mais parecia ser capaz de tirar os três pontos do PSG. Porém, o inesperado aconteceu após Thiago Silva recuar uma bola simples para o goleiro Aréola. O arqueiro, com excesso de confiança, driblou De Préville, mas demorou para se livrar de bola e perdeu. De Préville empatou a cinco minutos do fim.

Na base da pressão, o PSG partiu em busca do gol da vitória. E conseguiu no último lance, graças a Lucas e ao auxiliar. O brasileiro pegou um rebote do goleiro Enyeama após finalização de Cavani e estufou as redes, tudo em completo impedimento ignorado pela arbitragem. Fato que resultou em muito empurra-empurra e cartões distribuídos para os furiosos jogadores do Lille, que ficaram com 26 pontos, na 12ª colocação, após mais uma derrota confirmada.

Já o líder do Campeonato Francês teve vida mais fácil, apesar de entrar em campo no estádio De la Mosson, longe de seus domínios. Com gols de Glik e Lottin ainda no primeiro tempo, o Monaco fez o suficiente para bater o Montpellier fora de casa por 2 a 1. Hilton descontou na segunda etapa. Falcao Garcia foi poupado e entrou apenas nos minutos finais, quando sua equipe passou por um sufoco dos mandantes, mas conseguiu segurar a vitória até o fim. Com isso, o Montpellier segue na 13ª colocação, com 26 pontos.

Na outra partida da noite, o Bordeaux atropelou o Caen também fora de casa, no estádio Michel d’Ornano. Rolan, Kamano, duas vezes, e J. Plašil decretaram a goleada por 4 a 0 que coloca o Bordeaux na sexta colocação, com 36 pontos, um a menos que o Lyon, primeiro dentro do G4, mas que tem dois jogos a menos. Já o Caen é apenas o 15º, com 25 pontos, e segue na luta para se manter na elite do futebol francês.