Fabinho marca, Monaco vence e PSG perde chance de assumir liderança

O Monaco venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 1, no Stade Louis II, pela 3ª rodada do Campeonato Francês. Com o importante triunfo em casa, o time do Principado pula para as primeiras posições e impede que o clube parisiense assuma a liderança isolada da competição.

Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, os donos da casa saíram na frente. Depois do cruzamento de Sidibe, João Moutinho arranjou espaço para concluir no meio da área no canto direito de Trapp. Ainda na primeira etapa, o Monaco amplicou a vantagem. Em lance completamente brasileiro, Jemerson sofreu falta de David Luiz, Fabinho foi para a cobrança e mandou direto para as redes.

O PSG ainda descontou com Cavani, aos 23 minutos da segunda etapa, quando o uruguaio completou o toque de cabeça de Aurier depois de cobrança de escanteio, mas não foi suficiente. Aos 35, quando o time de Paris ia com tudo atrás do resultado, Aurier fez um gol contra e acabou com as esperanças do técnico Emery.

Com a vitória, o Monaco chegou aos sete pontos e deu um salto da décima para a segunda posição, ultrapassando o próprio PSG. O time parisiense, que tinha a oportunidade de assumir a liderança isolada do Campeonato Francês, estacionou nos 6 pontos e caiu para a quinta colocação.

Para manter o bom momento, o time do Principado visitará o Lille na próxima rodada, no Estádio Pierre-Mauroy. O PSG, por sua vez, receberá o Saint-Étienne no Parc des Princes para se recuperar do mal resultado.

