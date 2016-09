Com quatro de Cavani e um de Lucas, PSG goleia o Caen no Francês

Vídeos destaque Maicon celebra boa fase do São Paulo no Morumbi

O Paris Saint-Germain visitou o Caen, nesta sexta-feira, no Estádio Michel d’Ornano, na abertura da quinta rodada do Campeonato Francês, e não teve dificuldades para conquistar a vitória. Com show de Cavani, que marcou quatro gols, e uma boa atuação dos brasileiros Lucas e Maxwell, o PSG goleou pelo placar de 6 a 0 e encostou na disputa pela ponta da tabela.

Os Parisiens não tiveram dificuldades para construir a vitória diante do Caen e aplicaram a goleada ainda no primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, Maxwell avançou pela esquerda e cruzou para a área. O meia Lucas fez um corta-luz e a bola sobrou para Cavani, que chegou finalizando de esquerda e viu a bola tocar na trave antes de acabar no fundo do gol.

O segundo do PSG não demorou a sair. Aos 21, Lucas escapou em velocidade, foi derrubado dentro da área por Ben Youssef e o árbitro marcou pênalti. Cavani foi para a cobrança, aos 22, e bateu firme no canto para ampliar.

A pressão do Paris Saint-Germain seguiu, mas o terceiro gol aconteceu somente aos 38. Novamente Maxwell arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. Desta vez, no entanto, Cavani apareceu se antecipando na entrada da pequena área e finalizou para fazer mais um.

Ainda deu tempo do quarto gol aos 45. Em boa troca de passes, Lucas tocou para Meunier, que encontrou Cavani na área. O uruguaio avançou e finalizou na saída do goleiro para fazer o quarto dele e do PSG na partida.

Bem mais tranquilo na segunda etapa, o PSG administrou o resultado e aproveitou para marcar mais gols. Aos 22 minutos, Matuidi tocou para Lucas, que soltou uma bomba de fora da área. O goleiro Vercoutre chegou a tocar na bola, mas ela estufou as redes para o quinto tento dos Parisiens.

Já aos 32, o Paris Saint-Germain completou a goleada. Rabiot tocou para Augustin na entrada da área, que chutou forte e balançou as redes para encerrar a grande goleada dos visitantes.

Com o resultado, o PSG chegou aos 10 pontos e se igualou aos líderes Monaco e Nice na tabela, jogando pressão para as duas equipes, que entram em campo pelo Campeonato Francês no próximo sábado e domingo, respectivamente. Já o Caen estacionou no 10º lugar, com seis pontos, e pode perder mais posições após o término da rodada.

O PSG volta a campo pelo Campeonato Francês na próxima terça-feira, quando recebe o Dijon, no Estádio Parc des Princes. Já o Caen joga na quarta-feira, visitando o Angers, no Estádio Jean Bouin.

