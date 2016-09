Balotelli brilha, Nice vence de virada e assume vice-liderança do Francês

De virada, o Nice venceu o Olympique de Marselha por 3 a 2, no Estádio Allianz Riviera, pela 4ª rodada do Campeonato Francês. Depois de sair na frente e tomar a virada, o Nice não desistiu e contou com dois gols de Balotelli e um de Cyprien para assumir a vice-liderança da competição.

A partida mal havia começado e o Nice já abriu o placar. Aos 7 minutos, depois de pênalti de Vainqueur em cima de Seri, Balotelli foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo. Os visitantes não sentiram a desvantagem e logo empataram. Aos 14, Thauvin recebeu no meio da área de Iseka e bateu alto para deixar tudo igual.

Na segunda etapa, o Nice tentou pressionar para voltar a assumir a ponta do placar, mas não teve sucesso. Aos 26, Koziello cometeu pênalti em cima de Sarr. Gomis foi para a cobrança e mandou no meio do gol para virar a partida. Aos 33, o Nice começou a reação. Balotelli subiu mais do que todo mundo para completar o cruzamento de Pereira e deixar tudo igual.

Faltando três minutos para o fim do jogo, quando tudo já parecia resolvido, os donos da casa viraram. De fora da área, Cyprien acertou um grande chute no cantinho esquerdo para virar mais uma vez a partida. Dessa forma, o Nice chegou aos dez pontos e assumiu a vice-liderança com a mesma pontuação que o líder Monaco. O Olympique segue com um começo irregular no francês, soma apenas quatro pontos e está na 14ª colocação.

