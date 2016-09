Balotelli acredita que pode ganhar a Bola de Ouro nos próximos anos

Mario Balotelli surpreendeu com uma declaração no mínimo ambiciosa nesta segunda-feira. O atacante, pouco aproveitado pelo Liverpool e recém-chegado ao Nice, afirmou que pode competir pelo prêmio de maior prestígio no mundo do futebol.

“Não penso que seja tarde para pensar na Bola de Ouro. Acredito que já poderia ter ganhado, mas trabalhando bem e treinando seriamente posso ganhá-la em dois ou três anos”, disse ao Canal + Francia, lançando sua própria candidatura ao troféu que tem sido mais uma disputa particular entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Mas a declaração não veio à toa. O italiano fez uma ótima estreia no Campeonato Francês: marcou os dois primeiros gols da vitória do Nice sobre o Olympique de Marselha, por 3 a 2, deixando a equipe na vice-liderança do torneio, com dez pontos – a mesma pontuação do líder Monaco.

Balotelli precisou de apenas sete minutos em campo para balançar as redes com a nova camisa. De pênalti, o atacante abriu o placar para o Nice. No segundo tempo, de cabeça, marcou o segundo, alcançando o empate para sua equipe após a reação dos visitantes. A três minutos do apito final, Wylan Cyprien anotou o gol da vitória.

Na temporada passada, pelo Milan, o italiano marcou três vezes em 23 atuações. Agora, no Nice, já marcou dois em apenas uma atuação, e segue otimista na competição.

