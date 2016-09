Zidane confirma ausência de Marcelo, Casemiro e James na rodada

Recém-chegados de duas vitórias com a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, Marcelo e Casemiro não irão reforçar o elenco do Real Madrid neste sábado, contra o Osasuna, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. James Rodríguez, que estava com a seleção colombiana, também será desfalque na equipe merengue.

“James, Casemiro e Marcelo estão aqui e estão bem, mas não vão ser escalados porque jogaram duas partidas inteiras e chegaram um pouco cansados. Depois de dez dias fora e do que fizeram, vão descansar”, afirmou Zinedine Zidane, que não indicou a equipe titular para este compromisso. “Verão o time amanhã”, disse, quando questionado a respeito dos substitutos para os três atletas, especialmente Casemiro.

O treinador revelou, ainda, que pretende contar com Cristiano Ronaldo, que acaba de voltar das férias e ainda não estreou na temporada. “Estou feliz que ele esteja com a gente. Não combinei nada com ele, Cristiano é Cristiano. Está muito contente de estar com a gente e vamos tentar fazer com que fique bem. Se passaram 60 dias desde que jogou pela última vez e temos que dar um tempo”, afirmou. “A ideia é que Benzema também tenha minutos”, completou, a respeito do atacante.

Na terceira colocação, o Real Madrid venceu as duas partidas já disputadas no torneio, contra Real Sociedad e Celta de Vigo. O jogo contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu, terá início às 11h (de Brasília).

