Sem Alexandre Pato, Villarreal derrota o lanterna Granada com facilidade

O Villarreal contou com gols de Bruno Soriano e Álvaro para derrotar o lanterna Granada por 2 a 0, neste sábado, no estádio El Madrigal, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi o primeiro disputado pelo Submarino Amarelo sem a presença de Alexandre Pato.

O atacante foi liberado pelos espanhóis para negociar uma transferência para o futebol chinês. O brasileiro recebeu uma proposta milionária do Tianjin Quanjian, equipe treinada pelo italiano Fabio Cannavaro. A expectativa é de que ele assine em breve um contrato com os asiáticos.

A saída do atacante não causará grandes prejuízos ao Villarreal, já que o brasileiro não vinha correspondendo às expectativas da torcida. Contra o Granada, o time dominou o duelo com tranquilidade e chegou aos gols por meio das cobranças de bola parada.

O primeiro gol do Villarreal foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo, após Bruno Soriano aproveitar desvio de Álvaro para concluir às redes. Aos 28 da etapa complementar, Álvaro se beneficiou de sobra em cobrança de escanteio e ampliou a vantagem dos donos da casa.

A vitória mantém o Villarreal na sexta colocação do Espanhol, com 34 pontos. O time está na zona de classificação para a Liga Europa e lança pressão sobre os principais concorrentes a uma classificação para a Liga dos Campeões. O Atlético de Madri, que abre o G4, está com 35 pontos.

Já o Granada segue afundado na última colocação do campeonato. O time está com 10 pontos, oito a menos do que o Leganés, primeiro time fora da degola.