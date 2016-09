Sem Ganso, Sevilla vence clássico contra Betis e entra no G4 do Espanhol

O começo de temporada do Campeonato Espanhol já contou com um dos maiores clássicos do país. Em uma partida dura, realizada no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla recebeu o Real Betis nesta terça-feira, e venceu por 1 a 0, com gol de Gabriel Mercado. O destaque ficou por conta da ausência de Paulo Henrique Ganso, que por decisão técnica, nem ficou no banco de reservas.

Com o resultado, a equipe alvirrubra chegou a 11 pontos, assumindo a segunda posição e deve continuar no G4 da tabela, já que Barcelona e Atlético de Madrid, outros integrantes da zona de classificação para torneios europeus, realizam confronto direto nesta quarta. Já o Bétis acumula a segunda partida sem vencer e aparece na 13ª colocação, com 5 pontos.

Além da vitória, o Sevilla estendeu para sete o retrospecto de duelos invictos no clássico da Andaluzia, sem sofrer gols nesses últimos encontros com o rival.

Pela próxima rodada, a equipe comandada por Jorge Sampaoli vai ao país basco encarar o Bilbao, no domingo. No dia anterior, os Alviverdes recebem o Málaga em confronto direto pelo meio da tabela.

O JOGO – Apoiados pela torcida e pela superioridade técnica do elenco, os donos da casa começaram com uma boa pressão no campo de ataque, mas já de início, mostrou que ia sofrer com problemas de pontaria. Apesar do início consistente, a partida acabou sendo marcada por muitas faltas e por disputas de bola no meio-campo. Já aos 15 minutos, cada time havia cometido cinco faltas e dois jogadores já haviam sido advertidos com cartão amarelo; um deles, inclusive, foi o volante Petros ex-Corinthians, no primeiro minuto.

Com as equipes apresentando muita dificuldade na hora de criar as jogadas, a partida seguiu durante toda a primeira etapa sem chances realmente claras dos oponentes mexerem no placar. A melhor delas saiu aos 36 minutos, Vietto recebeu bola ajeitada de Vitolo na entrada da área, mas acabou tendo o chute travado pela defesa.

Entrando com a mesma pressão dos primeiros instantes do embate, só que com mais qualidade ofensiva, o Sevilla iniciou a segunda etapa já agitando os mais de 39 mil torcedores nas arquibancadas. Aos seis minutos, em cobrança de falta, Samir Nasri cruzou na área e contou com a confusão do goleiro Adán, que pensou que a bola seria desviada, para ver Mercado desviar levemente de cabeça e fazer o que viria a ser o gol da vitória dos mandantes.

Dominando as ações e sem sofrer grandes sustos dos oponentes, os Alvirrubros apenas administraram a vantagem e até conseguiram esboçar chances de movimentarem o placar mais uma vez, mas acabaram saindo com a vitória pela contagem mínima. 1 a 0 para o Sevilla, na 5ª rodada do Espanhol.

Confira abaixo os resultados e jogos deste meio de semana pelo Campeonato Espanhol (horários de Brasília):

Terça-feira

15h Málaga 2 x 1 Eibar

17h Sevilla 1 x 0 Betis

Quarta-feira

15h Celta x Sporting Gijón

15h Real Madrid x Villarreal

17h Granada x Athletic Bilbao

17h Real Sociedad x Las Palmas

17h Barcelona x Atlético de Madrid

Quinta-feira

15h Osasuna x Espanyol

15h Deportivo La Coruña x Leganés

17h Valencia x Alavés

