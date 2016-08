Real Madrid sofre em casa, mas vence a segunda seguida no Espanhol

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O Real Madrid parece não se adaptar sem a presença de sua principal estrela. Com Cristiano Ronaldo ainda como desfalque, a equipe comandada por Zinedine Zidane encontrou muitas dificuldades para superar o Celta de Vigo em pleno Santiago Bernabeu, na capital espanhola. Apesar do sufoco, a vitória por 2 a 1 deixou os madrilenhos na liderança do campeonato nacional depois de duas rodadas.

Com os brasileiros Casemiro e Marcelo, ambos convocados para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, em campo, o Madrid partiu para cima desde os primeiros minutos, mas só assustou no primeiro tempo com os chutes de longa distância de Luka Modric. Em um deles, o croata acertou o travessão de Sergio Álvarez.

O Celta, apesar de azarão, surpreendeu com sua postura de não se preocupar só em se defender. Em pelo menos três momentos, o time de Vigo calou a torcida local com contra-ataques que só não foram concluídos em gol por pura falta de técnica dos atletas.

Na segunda etapa, o panorama não mudou muito. O goleiro Sergio Álvarez se destacava pelas defesas, mas também dava calafrios em seus torcedores a cada vez que tentava sair jogando com os pés. Em uma delas, o erro foi fatal. Modric foi rápido e mandou para a área, com a defesa rival toda desorganizada. Asensio desperdiçou na primeira tentativa, mas Alvaro Morata não perdoou no rebote e abriu o placar.

A sensação era de alívio, já que o confronto chegava a 15 minutos do segundo tempo. Mas, a alegria durou pouco, pois o Celta foi fatal em um de seus contra-ataques. Seis minutos após o gol do Real, Fabian Orellana acertou uma linda finalização no ângulo, por cobertura de Kiko Casilla, para empatar e jogar um balde de água fria do time da casa.

Mais uma vez o real Madrid teve de partir para o ataque, já em forma de desespero. E a insistência foi premiada apenas aos 35 minutos. De novo a defesa do Celta saiu jogando mal e foi castigada por isso. O autor do gol da vitória foi o alemão Toni Kroos, que chutou de fora da área, de primeira, após passe para trás, e viu a bola bater na trave antes de deslisar pela rede.

No fim, o Celta voltou para casa com a sensação de que poderia ter arrancado pontos de um dos favoritos ao título ao fim do Campeonato Espanhol e o Real Madrid, por outro lado, comemorou mais três pontos, apesar do futebol não muito vistoso.

Confira a escalação do Real Madrid na partida deste sábado: Kiko Casilla; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane e Marcelo. Luka Modric (James Rodriguez), Casemiro, Toni Kroos e Marco Asensio (Lucas Vasquez); Gareth Bale e Alvaro Morata (Mariano Diaz).



