Real Madrid e Sevilla voltam a se encontrar em jogo cheio de rivalidade

Após se enfrentarem pela Copa do Rei no meio de semana, Sevilla e Real Madrid voltam a se encontrar no Ramon Sanchez Pijuan, neste domingo, desta vez pelo Campeonato Espanhol. O confronto será o duelo entre os dois primeiros colocados da competição.

Enquanto o Real Madrid é o líder do Espanhol, com 40 pontos, o Sevilla começa a rodada na vice-liderança, com 36 pontos. Para os merengues é a chance de abrir mais sobre os rivais na briga pelo título. Já os donos da casa precisam do bom resultado para encurtar a distância para o líder e não deixar o Barcelona recuperar a vice-liderança.

Após uma partida muito disputada no meio de semana, o técnico Zinédine Zidane espera outro jogo difícil neste domingo. “Será outra partida de muito sofrimento, se eles estão em segundo na tabela há um motivo para isso. O que fazem é por méritos próprios. Veremos como será a partida de domingo, mas é certo que iremos sofrer mais uma vez”, declarou o treinador.

A partida terá um ingrediente a mais pela polêmica envolvendo o zagueiro Sergio Ramos. Na partida pela Copa do Rei, o jogador, que já teve uma passagem pelo Sevilla, foi vaiado pela torcida adversária durante todo o jogo. No entanto, o ápice das críticas veio quando o defensor fez um gol de pênalti, que praticamente selou a classificação dos Merengues, e comemorou com um gesto pedindo para escutar o som da torcida.

Sergio Ramos chegou a se desculpar, mas não escondeu a chateação com as vaias. “Não faltou respeito aos fãs do Sevilla, eu pedi desculpa para uma parte deles, mas para outra parte não. O Sevilla sempre será minha casa. Me critiquem, mas me critiquem menos. O sevilhismo merece todo o meu respeito, mas xingaram minha mãe desde o primeiro minuto. O dia que me enterrarem haverá duas bandeiras: a do Sevilla e a do Real Madrid”, declarou o zagueiro.

Cheia de bons ingredientes, a partida entre Real Madrid e Sevilla, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, está marcada para as 17h45(de Brasília).

