Real empata com Villarreal e perde chance de disparar na liderança

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Villarreal, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o mau resultado em casa, o clube merengue perdeu a chance de disparar na liderança.

Com uma boa atuação no primeiro tempo, o Villarreal abriu o placar aos 45 minutos, de pênalti, com Bruno Soriano. Na volta para a segunda etapa, o Real voltou com tudo e empatou com Sergio Ramos, aos 3 minutos.

Destaque negativo da partida foi a lesão de Marcelo. O lateral brasileiro sentiu um problema muscular aos 42 minutos do primeiro tempo e foi prontamente substituído por Carvajal. Convocado para a Seleção Brasileira, o jogador vira preocupação para Tite.

O empate custou ao Real Madrid a chance de disparar na liderança do torneio nacional. O time chegou agora aos 13 pontos, apenas dois na frente do Sevilla, segundo colocado. Barcelona e Las Palmas, ambos com 9 pontos, ainda atuarão nesta rodada e podem diminuir a diferença.

O jogo – Após o começo morno, a primeira chance da partida foi aos 18 minutos. Marcelo foi até a linha de fundo, cruzou no meio da área, Bale escorou para Benzema, que dividiu no alto com dois zagueiros adversários e obrigou o goleiro Asenjo a dar um soco para afastar o perigo.

O Villarreal tentou responder aos 28, quando Castillejo tocou de letra para Cheryshev, que resolveu arriscar de fora da área, mas o goleiro Casilla defendeu. Apesar da qualidade técnica do Real, os visitantes não se intimidavam e tentavam fazer o seu jogo.

O clube merengue trabalhava bastante a bola na altura do meio-campo, mas tinha dificuldade para superar o bom esquema defensivo adversário. O Submarino Amarelo, por outro lado, se arriscava nos contra-ataques, como aconteceu aos 38 minutos, quando, em jogada rápida, Sansone recebeu com espaço dentro da área, mas titubeou e a defesa conseguiu afastar o perigo.

Antes de descer para os vestiários, aos 45, o Villarreal abriu o placar. Trigueros tentou chutar de fora da área e Sergio Ramos bloqueou com a mão: pênalti. Bruno Soriano foi para a cobrança e bateu de cavadinha, com muita categoria, para tirar o zero do marcador.

O Real Madrid voltou para o segundo tempo com uma postura totalmente diferente. Logo aos 2 minutos, Asejo se atrapalhou e soltou a bola no pé de James. O camisa 10 tocou para Sergio Ramos, que chutou em cima da defesa.

No minuto seguinte, os galácticos conseguiram o empate. Após escanteio cobrado por James, Sergio Ramos subiu mais do que todo mundo e cabeceou firme em direção ao chão, vencendo o goleiro.

Animado com o gol, o Real dominou completamente a disputa, não deixando o Villarreal jogar. Aos 15, Bale abriu para Carvajal, que cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo. O português se atirou, mas não conseguiu alcançar a bola por pouco.

O Villarreal começou a tocar mais a bola no campo de defesa para esfriar a partida e segurar o ímpeto dos adversários. Com o tempo passando, os atletas merengues tentavam cada vez mais se lançar ao ataque, porém não conseguiam superar a zaga do rival.

Aos 37 minutos, Morata recebeu cruzamento na área, conseguiu dar uma cabeçada certeira, mas o goleiro Asenjo foi muito bem e conseguiu espalmar a tentativa. Os galácticos pressionaram até o último, mas não tiveram sucesso e o árbitro apitou o final da partida.

