Pato sofre lesão e Villarreal não sai do empate contra o Sevilla

Villarreal e Sevilla empataram em 0 a 0, no Estádio El Madrigal, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. A expectativa da partida que marcaria o encontro entre Pato e Ganso, ex-companheiros de São Paulo, não se concretizou. Pato se lesionou no primeiro tempo e Ganso sequer foi utilizado por Sampaoli.

A chance que Soriano desperdiçou aos 8 minutos de jogo, depois de o goleiro Sergio Rico defender o chute do meia da entrada da área, iludiu os torcedores que esperavam um primeiro tempo disputado. Sem grandes chances, os 45 minutos iniciais tiveram pouquíssimas chances de gol, com apenas um chute na meta.

Para piorar a situação dos donos da casa, Pato sentiu uma lesão logo no início da partida. Aos 19 minutos, ao disputar bola, o brasileiro pisou errado e entortou o pé esquerdo no campo, torcendo o tornozelo. Apesar da tentativa de permanecer na partida, o atacante não aguentou e foi substituído por Borre.

Na volta para a segunda etapa, o Villarreal melhorou. Com mais domínio da partida, os donos da casa tiveram a melhor oportunidade aos 21 minutos, quando Borre recebeu a bola entre os zagueiros dentro da área, achou espaço para finalizar, mas Rico salvou o Sevilla. Apesar do controle que conseguiu imprimir sobre o adversário, o Submarino Amarelo não conseguiu tirar o zero do placar.

Com o resultado, o Sevilla perdeu os 100% de aproveitamento que tinha no Espanhol e ficou nos quatro pontos, empatado com Leganés, Sporting Gijón e Deportivo La Coruña. O Villarreal, que empatou nas duas partidas que fez até aqui, está com dois pontos, ao lado de Málaga, Alavés e Atlético de Madrid.

Na próxima rodada, o time comandado por Sampaoli receberá o Las Palmas, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, para voltar a brigar pela ponta da competição. O Submarino Amarelo visitará o Málaga, no Estádio La Rosaleda, atrás da primeira vitória no Espanhol.

