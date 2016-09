Na véspera de encarar o Barça, Simeone elogia Neymar: “Ele destrói”

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

A quarta-feira reserva aos torcedores um dos jogos mais esperados do Campeonato Espanhol. No Camp Nou, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid às 17h (de Brasília) pela quinta rodada do torneio. Na véspera de encarar o atual campeão da competição, o técnico Diego Simeone rasgou elogios a Neymar, defendendo o atacante da recente polêmica gerada após a última partida.

A atuação do camisa 11 na goleada do Barça por 5 a 1 contra o Leganés foi alvo de muitas críticas por Michael Laudrup, um dos maiores ídolos do clube. De acordo com o ex-jogador, o brasileiro provoca os adversários em campo com seus dribles e jogadas. Simeone, entretanto, discorda.

“Neymar é um jogador extraordinário. Jogou as Olimpíadas e conquistou o ouro. Foi criticado, a princípio, mas chegou a Barcelona e encontrou um lugar para mostrar seu talento, saiu de férias e voltou da mesma maneira. Tem uma personalidade que o permite fazer isso e me encanta. Ele tem essa forma de jogar e é assim. Cada um tem seu estilo. Criticam a sua vida privada, mas ele se diverte, canta, dança e destrói com a bola. Podem continuar criticando, que o garoto responde onde tem que responder”, disse o técnico colchonero, exaltando o jogador.

O comandante blaugrana, Luis Enrique, também expressou seu ponto de vista, reconhecendo que o ex-santista sempre joga da mesma maneira, independente do oponente. “Neymar tem seu próprio estilo e gostamos muito de ver. Existem mais jogadores que têm uma maneira de interpretar o futebol assim. Isso se vê em jogadores sul-americanos e brasileiros, especialmente. Já sabemos em que mundo vivemos e quais coisas importam. Eu gosto de como o Neymar joga, ninguém na Liga espanhola pode se surpreender, porque ele joga assim desde que chegou”, afirmou o treinador.

A estrela de Ney realmente brilha forte. Como se não bastassem os elogios do espanhol e do argentino, Zinedine Zidane também saiu em defesa do atleta. “Não estou dentro da cabeça do Neymar, mas seu futebol não é nenhuma provocação. Cada um interpreta o futebol de um jeito e ele faz coisas que muitos não conseguem fazer. Teria que perguntar para ele, mas, para mim, não é nenhuma provocação”, finalizou o francês, técnico do rival Real Madrid e um dos maiores ídolos do futebol mundial.

