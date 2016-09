Messi se lesiona, Barça empata com Atlético e não encosta no Real Madrid

Next

O Barcelona empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, no Estádio Camp Nou, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Além de ter perdido a chance de colar no líder Real Madrid, que tropeçou em casa na rodada, o time catalão ainda viu Messi sair lesionado.

Em um confronto muito equilibrado, o Barcelona conseguiu abrir o placar apenas aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Iniesta cruzou para Rakitic cabecear para as redes. O Atlético foi atrás do empate na segunda etapa, aos 15, em boa jogada individual de Ángel Correa.

Pouco antes de sofrer o empate, o Barça sofre outro baque. Aos 12 minutos, Messi abriu muito as pernas para disputar uma bola e imediatamente sentiu um incômodo na virilha. O argentino ainda tentou permanecer em campo, mas acabou pedindo substituição.

O empate fez o Barcelona chegar aos 10 pontos, na terceira colocação, três pontos atrás do líder Real Madrid. O Atlético vem logo atrás, no quarto lugar, com 9 pontos. Na próxima rodada, o time catalão visitará o Sporting Gijón, enquanto os comandados de Simeone receberão o Deportivo La Coruña.

O jogo – A partida começou fechada. O Barcelona, apesar de tentar manter a posse da bola, não se arriscava e não conseguia criar jogadas de profundidade. O Atlético de Madrid estava com a sua tradicional forte marcação bem armada e só se lançava ao ataque quando tinha segurança.

Oblak foi exigido pela primeira vez aos 14 minutos, quando Messi recebeu de Neymar pelo lado direito, cortou para o meio e chutou firme, mas o goleiro ficou com a bola. O Atlético respondeu logo em seguida, quando Carrasco recebeu de Griezmann dentro da área, ajeitou e bateu colocado e Ter Stegen espalmou.

O desenho do jogo se configurou com o Barcelona atacando, garantindo cerca de 70% da posse de bola, enquanto o Atlético se defendia bem e levava muito perigo nas jogadas de contra-ataque.

Depois de cobrança de escanteio curta, aos 40 minutos, Iniesta encontrou um espaço e cruzou para a área direto na cabeça de Rakitic, que subiu livre na altura da pequena área e testou no cantinho de Oblak, que nada pôde fazer.

Na volta para a segunda etapa, a partida ficou franca. O Atlético se lançou ao ataque desde o início e o Barça não mudou a sua postura ofensiva. Em um confronto equilibrado como esse, o time catalão sofreu uma perda grave. Aos 12 minutos, Messi abriu muita a perna em uma dividida, sentiu a virilha e pediu substituição. Arda Turan entrou em seu lugar.

Para piorar, logo em seguida, aos 15, o Atlético conseguiu o empate. Ángel Correa, que havia acabado de entrar, recebeu de Gabi na intermediária, se livrou de Pique, deixou Mascherano no chão e tocou no canto direito na saída de Ter Stegen.

O Barça sentiu o baque e viu o rival crescer na partida. Simeone voltou imediatamente à sua estratégia do primeiro tempo, defendendo-se muito e arriscando com perigo nos contra-ataques.

Vendo a chance de colar no líder Real Madrid ir embora, o time catalão se lançou com tudo ao ataque. Uma das melhores chances foi aos 33 minutos, quando Suárez acelerou a jogada com Neymar pela esquerda, o brasileiro invadiu a área, passou por Juanfran e bateu de esquerda, mas Oblak salvou.

Nos últimos minutos, a partida ficou completamente aberta. Os dois times foram ao ataque sem se proteger na defesa. Os dois lados tiveram bos oportunidades de assegurar a vitória, mas pecaram nas finalizações e o confronto terminou com o empate.

Veja fotos do jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid:

