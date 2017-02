Liga espanhola não atende Real Madrid e adia partida contra o Celta

A liga que comanda o Campeonato Espanhol, a La Liga, confirmou o adiamento do duelo entre Celta e Real Madrid, por conta das fortes ventanias que danificaram o estádio Balaídos, em Vigo, onde a partida aconteceria.

O jogo havia sido adiado inicialmente, mas o Real Madrid pressionou pela realização do jogo. Isso porque o calendário do clube é apertado, e se tornará ainda mais corrido com este duelo atrasado. O clube da capital havia sugerido a mudança de local, ou ainda o fechamento dos setores que sofreram com o clima.

A liga, porém, confirmou a postergação da partida. “O estádio Balaídos não tem condições de segurança para receber os torcedores e os jogadores neste domingo”, diz a nota. O jogo estava marcado para 17h45 (de Brasília).

“A Liga colocará possíveis datas na mesa, para a realização do duelo. Serão ouvidos os clubes envolvidos e os operadores de televisão”, completa a nota oficial.

Com o adiamento confirmado, os comandados de Zinedine Zidane ficarão com dois jogos a menos do que os principais rivais. O Real já tem uma partida atrasada, por conta da participação no Mundial de Clubes, em dezembro.

Mesmo assim, os merengues lideram o Espanhol, com 46 pontos. O vice-líder Barcelona tem 45 e dois jogos a mais (21 a 19). Se vencer os dois duelos atrasados, os madrilenhos abrirão sete de vantagem.