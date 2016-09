Ídolo do Barça, Laudrup questiona jogo “provocativo” de Neymar

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

A goleada do Barcelona por 5 a 1 no Leganés, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, com certeza agradou muito aos torcedores do time catalão. Um antigo conhecido do clube, entretanto, criticou a postura de Neymar, questionando ainda se o futebol do brasileiro é mesmo bonito ou se serve apenas para provocar.

Michael Laudrup, ídolo blaugrana e peça-chave no elenco da geração de ouro que contava, ainda, com Johan Cruyff, entre 1989 e 1994, disparou contra o camisa 11 enquanto comentava a partida no canal BeIN Sports. “Por que ele pisa na bola e cruza o campo sozinho? É provocação. Ele deveria tocar a bola e ir para outro lugar. Está pedindo isso (faltas). Com 4 a 0, não pode ficar pisando na bola e provocando o rival”, afirmou o dinamarquês.

Alvo da marcação da equipe adversária e perseguido dentro de campo, Neymar irritou os jogadores do Leganés com seus dribles e sofreu as consequências. No jogo, o atacante marcou seu primeiro gol nesta temporada do torneio nacional e ainda sofreu um pênalti, convertido por Lionel Messi.

Desde que retornou ao Barça, após conquistar a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Neymar marcou duas vezes (uma no torneio nacional e outra na Liga dos Campeões) e deu cinco assistências em três atuações com a camisa azul e grená. Líder provisório da competição, o Barcelona tem nove pontos. Na próxima rodada, nesta quarta-feira, recebe o Atlético de Madrid, no Camp Nou, às 17h (de Brasília).

