Ex-alvo do Galo, José Angulo é pego no antidoping por uso de cocaína

O Atlético-MG escapou de uma contratação que traria problemas ao clube. Ex-alvo do Galo, o atacante José Angulo, vice-campeão da Copa Libertadores com o Independiente del Valle testou positivo para cocaína em exame antidoping e ficará um bom tempo sem poder entrar em campo. Na competição, o jogador marcou seis gols e foi um dos destaques da equipe.

A informação foi confirmada neste sábado pelo Granada, clube espanhol que adquiriu o atacante após a disputa do torneio sul-americano. A notificação da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) indica que Angulo foi pego também na contraprova do exame antidoping feito na véspera da segunda partida da final da Libertadores, no dia 26 de julho.

Na última quinta-feira, jornais equatorianos e espanhóis já noticiavam o que Javier Torralbo, diretor esportivo do Granada, confirmou neste sábado. “Meu mundo veio abaixo, porque, depois de fechar uma contratação tão difícil de um jogador tão importante para o Granada… Para nós, foi muito duro. Nós não somos responsáveis pelos atos de terceiros. Rapidamente, trabalhamos para solucionar o problema. Já encaminhamos o caso ao nosso departamento jurídico”, disse o dirigente em entrevista ao site Ecuagol.

O jovem jogador de 21 anos chegou ao Granada com moral e sendo o atleta mais caro da história do clube, tendo custado aos cofres dos espanhóis 4 milhões de euros (R$ 14,5 milhões). A Conmebol ainda não anunciou a punição do jogador, mas a tendência é que fique dois anos afastado do futebol. Além disso, deve ter seu contrato com o clube espanhol rescindido.

