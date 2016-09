Em clássico local, Sevilla recebe Betis buscando colar nos líderes

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

A cidade de Sevilha vai parar nesta terça-feira, para a abertura da quinta rodada do Campeonato Espanhol. Isso porque o Sevilla recebe o Betis no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 17h, no clássico que movimenta os torcedores locais e que é cerca de grande rivalidade. Para colocar ainda mais fogo na disputa, as duas equipes fazem boas campanhas.

O time comandado por Jorge Sampaoli tem oito pontos e, caso ganhe, vai se manter entre os primeiros colocados. Com três pontos a menos, o Betis planeja encostar no primeiro pelotão.

No outro duelo da terça-feira o Málaga recebe o Eibar no Estádio La Rosaleda, em Málaga. Os anfitriões somam dois pontos e estão flertando com a zona de rebaixamento, sem sequer terem conseguido vencer. Já o Eibar faz campanha surpreendente e, com sete pontos, pode acabar a rodada entre os primeiros colocados.

Confira abaixo todos os confrontos previstos para este meio de semana (horários de Brasília):

Terça-feira

15h Málaga x Eibar

17h Sevilla x Betis

Quarta-feira

15h Celta x Sporting Gijón

15h Real Madrid x Villarreal

17h Granada x Athletic Bilbao

17h Real Sociedad x Las Palmas

17h Barcelona x Atlético de Madrid

Quinta-feira

15h Osasuna x Espanyol

15h Deportivo La Coruña x Leganés

17h Valencia x Alavés

