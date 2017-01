Com um jogador a mais, Las Palmas vence o Valencia de virada

O Las Palmas venceu, em casa, o Valencia por 3 a 1, nesta segunda-feira, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe comandada por Quique Sentién permanece invicta em casa no campeonato local.

A partida começou equilibrada com cada equipe tendo uma chance e o Valencia conseguiu abrir o placar aos 20 minutos. O lateral esquerdo Gaya foi lançado nas costas da defesa, se aproximou da área e cruzou. Mina se adiantou e fez o chute no carrinho para deixar o jogo em 1 a 0.

Precisando do resultado, o time da casa começou a criar mais chances e foi recompensada aos 42 minutos da primeira etapa. O time das Ilhas Canárias começou a jogada tocando a bola no meio de campo e buscou um lançamento que foi desviado. Boateng recuperou a bola e tocou para Jonathan Vieira, que fez um belo chute de fora da área e empatou a partida.

O segundo tempo mal tinha começado e Munir foi expulso. O atacante recebeu o primeiro amarelo em um puxão e três minutos depois foi expulso após receber o segundo amarelo. No lance, o jogador de 21 anos deu um carrinho forte para tentar roubar a bola na saída de jogo, mas só acertou o seu adversário.

Com um jogador a mais, o Las Palmas começou a ter mais a posse de bola. O gol da virada veio aos 13 minutos da segunda etapa. O zagueiro Mauricio Lemos bateu muito bem a falta na entrada da grande área e mandou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro.

Três minutos depois, os Amarillos ampliaram a sua vantagem no placar. Bigas cruzou para a área da intermediária e o zagueiro Mangala furou na tentativa de fazer o corte de cabeça. Boateng recebeu a bola na cara do goleiro e bateu com tranquilidade no canto do gol.

Após tomar o terceiro gol, os visitantes até conseguiram criar algumas chances se expondo, mas o goleiro Javi Varas foi muito bem e algumas jogadas foram interrompidas por causa da posição de impedimento dos jogadores.

A vitória fez o Las Palmas, que ocupa da 11ª colocação da La Liga, ir a 28 pontos. Já o Valencia permanece na 15ª posição com 19 pontos, seis a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe comandada por Salvador González Marco tem uma partida a menos do que as outras equipes, pois teve jogo contra o Real Madrid adiado por causa do Mundial de Clubes da Fifa.