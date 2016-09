Brigando pela liderança do Espanhol, Barça e Real Madrid jogam em casa

Next

O sábado será de emoções no Campeonato Espanhol, que chega à terceira rodada. Líderes com seis pontos e 100% de aproveitamento, Real Madrid, Barcelona e Las Palmas estarão em ação. O Real recebe o Osasuna no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e não deverá encontrar maiores dificuldades para superar um adversário que tem apenas um ponto ganho e não conseguiu vencer na temporada.

Apesar do favoritismo do Real Madrid, o técnico francês Zinedine Zidane prefere ser cauteloso. “Estamos em um momento inicial da competição, onde o equilíbrio entre os times é muito grande por conta do nivelamente físico. Portanto, não podemos levar tanto em consideração o favoritismo, nem mesmo jogando em casa. Mas não estamos fugindo da nossa responsabilidade, pois o nosso cluvbe carrega sempre a pressão pela vitória. Vamos em busca dela, mas cientes das dificuldades”, disse Zidane.

O Barcelona, no Nou Camp, recebe o Alavés, que tem dois pontos e também não ganhou na temporada. O técnico do Barça, Luis Enrique, minimizou a importância de continuar entre os líderes, mas lembrou a necessidade de um triunfo.

“Neste momento não existe muito a pressão por estar na liderança, pois nada está se definindo. Vai chegar uma hora, um pouco mais lá na frente, onde o fundamental será se manter no primeiro pelotão, tentando se destacar na hora certa. O que posso dizer é que temos neste sábado um compromisso com a vitória porque vamos jogar em casa, onde perder pontos pode comprometer o todo”, disse Luis Enrique.

O Las Palmas é o único dos líderes que vai jogar como visitante e terá uma tarefa complicada, pois visita o Sevilla no Estádio Ramón Sánchez Pijuán, em Sevilha. Com quatro pontos, os anfitriões também miram a ponta da tabela de classificação.

No domingo, o destaque fica por conta do Valencia, que está tendo o pior começo de sua história, segurando a lanterna sem ter conseguido pontuar. O time recebe o Betis, que tem apenas um ponto, no Estádio Mestalla, em Valencia. Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

15h45 Real Sociedad 1 x 1 Espanyol

Sábado

8h Celta x Atlético de Madrid

11h Real Madrid x Osasuna

13h15 Málaga x Villarreal

13h15 Sevilla x Las Palmas

15h30 Barcelona x Alavés

Domingo

7h Sporting Gijón x Leganés

11h Valencia x Betis

13h15 Granada x Eibar

15h30 Deportivo La Coruña x Athletic Bilbao

