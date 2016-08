Brasileiro marca no fim e Málaga arranca empate contra o Espanyol

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O Espanyol empatou com o Málaga em 2 a 2, no Estádio Cornellà-El Prat, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. Depois de abrir dois gols de vantagem no placar, o time catalão vacilou em casa e viu o Málaga buscar o resultado no último minuto do confronto com gol do brasileiro Charles.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, Leo Baptistão tocou para Moreno, que arriscou para o gol e contou com o desvio em Kameni para vencer o goleiro e abrir o placar. Aos 16 da segunda etapa, Piatti aproveitou cobrança de falta para jogar a bola na área e Moreno subiu mais alto do que todo mundo e testou para as redes.

A reação do Málaga começou aos 23 minutos, quando Llorente aproveitou cruzamento para se deslocar dos defensores na área e cabecear no canto esquerdo do gol. Quando o resultado já parecia estar definido, Camacho tocou de cabeça a bola para dentro da área e Charles não desperdiçou, deixando tudo igual aos 45 minutos.

Com o empate, o Espanyol somou o seu primeiro ponto e dorme na 14ª colocação. Na próxima rodada, a equipe catalã enfrentará o Real Sociedad. O Málaga, por sua vez, chegou aos dois pontos e pegará o Villareal no próximo sábado.

Também entraram em campo nesta sexta-feira Real Betis e Deportivo La Coruña, que não conseguiram tirar o zero do placar no Estádio Benito Villamarín. O confronto equilibrado, com leve superioridade da equipe de Sevilha, não teve grandes emoções dentro dos 90 minutos.

Com o resultado, o La Coruña chegou aos 4 pontos e assume a liderança provisória do Espanhol. O Betis, por sua vez, não faz um bom início de campeonato e segue sem vencer, somando apenas um ponto.

