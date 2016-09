Bilbao vence a primeira no Espanhol; Valencia perde mais uma

Neste domingo, o Athletic Bilbao conquistou a primeira vitória no Campeonato Espanhol. A equipe do País Basco visitou o Deportivo La Coruña no estádio Riazor e triunfou pelo placar mínimo: a 1 a 0.

O gol da vitória foi marcado por Raul Garcia, em um belo chute do meio da rua no ângulo direito do goleiro Lux, aos 41 minutos do primeiro tempo. Depois, os visitantes tiveram de segurar a equipe da casa, que pressionou em busca do empate e chegou a ter um gol anulado na reta final do jogo.

Com o resultado, o Bilbao chega aos primeiros três pontos após três rodadas de Liga e vai à 14ª posição. Com um empate, uma vitória e uma derrota, o La Coruña fica em 10º. O próximo compromisso do time da Galícia será contra o Alavés, enquanto os bascos receberão o Valencia.

Valencia perde mais uma – O Valencia sofreu a terceira derrota no Campeonato Espanhol neste domingo. Em casa, a equipe caiu por 3 a 2 diante do Betis e se manteve na zona de rebaixamento, em penúltimo, com nenhum ponto ganho.

O revés foi dolorido para a equipe comandada por Gary Neville que, jogando no estádio Mestalla, viu o Betis abrir 2 a 0 com gols de Ruben Castro e Joaquín, reagiu e chegou ao empate com gols de Rodrigo e Garay, mas viu o mesmo Castro marcar o gol da vitória do Betis nos acréscimos do segundo tempo.

Foi a primeira vitória do Real Betis na competição. A equipe de Sevilla ocupa a 13ª posição na Liga, com quatro pontos, e volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, contra o Granada.

Confira os resultados deste domingo pelo Campeonato Espanhol:

Sporting Gijón 2 x 1 Leganés

Valencia 2 x 3 Real Betis

Granada 1 x 2 Eibar

Deportivo La Coruña 0 x 1 Athletic Bilbao

