Barcelona vence o Bilbao e segue 100% no Espanhol

O Barcelona venceu o Atlhetic Bilbao por 1 a 0, no Estádio San Mamés, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo encarando um adversário historicamente complicado, o time catalão não se enrolou e emplacou o seu segundo triunfo neste início de temporada.

Com pleno domínio da partida, Rakitic abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Em jogada de Suárez e Arda Turan, o croata recebeu cruzamento dentro da área e completou de cabeça para o gol, superando o goleiro Iraizoz.

A vitória garantiu ao Barcelona a manutenção dos 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Espanhol. Com seis pontos, o time está empatado na ponta da tabela com o surpreendente Las Palmas e o Real Madrid. Na próxima rodada, o time catalão receberá em casa o Alavés.

O Bilbao, por sua vez, faz um começo complicado. Não conseguiu pontuar ainda na competição e figura na zona de rebaixamento ao lado de Celta de Vigo e Valencia. Na próxima rodada, o clube visita o Deportivo La Coruña.

O jogo – Mesmo fora de casa, o Barcelona começou melhor e partiu para cima do Athletic Bilbao. Logo aos 3 minutos, em contra-ataque rápido, com participação de Messi, Rakitic recebeu a bola e deu ótimo passe para Denis Suárez, que chutou por cima do gol.

Dois minutos depois, Messi deu excelente enfiada para Suárez, que tocou para Arda Turan completar pelo meio. A bola foi para as redes, mas o bandeirinha já havia acusado o impedimento do atacante uruguaio.

Os donos da casa foram responder aos 12 minutos. Ter Stegen errou na saída de bola e entregou para Benat, que chutou rápido, mas em cima do goleiro alemão, desperdiçando ótima oportunidade para abrir o placar.

Depois do susto, o Barça não perdeu tempo e tirou o zero do placar. Aos 21, Suárez abriu para Arda Turan na esquerda e o turco cruzou na cabeça de Rakitic, que completou direto para o gol.

Com a desvantagem no placar, o Bilbao tentou adiantar a marcação, pressionando a saída de bola dos catalães, mas não teve sucesso. Aos 34, Denis perdeu duas tentativas de ampliar a vantagem depois de passe de Messi. Dez minutos depois, foi a vez de o argentino servir Arda Turan na área, que foi rapidamente abafado pelo goleiro.

Na volta para a segunda etapa, o Barça conseguiu manter o seu domínio. Logo aos 9 minutos, Messi tentou resolver sozinho, driblando a zaga na perna esquerda e chutando direto, mas a bola saiu por pouco.

Aos 12, em um contra-ataque veloz, Sergi Roberto adiantou para Rakitic, que cruzou para Suárez e o uruguaio pegou de primeira, mas errou o alvo. Pouco depois, Suárez avançou arrancou na diagonal, ganhou de Bóveda e de Laporte, mas pegou mal na bola com o pé esquerdo.

No fim, aos 41, o Bilbao teve a chance de arrancar o empate. Raúl García foi puxado por Mascherano e o juiz assinalou falta. Benat foi para a cobrança, bateu bem por cima da barreira e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Dessa forma, o juiz apitou o final da partida e o Barça manteve o 100% de aproveitamento no Espanhol.

