Barcelona recebe o Las Palmas para voltar a brigar pela ponta do Espanhol

O Barcelona terá uma partida importantíssima neste sábado para suas pretensões no Campeonato Espanhol. Ocupando atualmente a terceira posição, cinco pontos atrás do líder Real Madrid, o Barça recebe o Las Palmas, às 13h15(de Brasília), no Camp Nou, precisando de uma vitória para não se afastar da disputa pela liderança do torneio.

Para seguir brigando ponto a ponto pela liderança, o Barcelona quer contar com o destaque do trio MSN, que deu show na última partida da equipe diante do Athletic Bilbao, pela Copa do Rei da Espanha, com cada um dos integrantes marcando um gol no triunfo por 3 a 1.

Apesar da empolgação pelo momento de Messi, Suárez e Neymar, o técnico Luis Enrique prega cautela para a partida e acredita em um jogo difícil principalmente pelo Las Palmas ter um estilo de jogo parecido ao do Barça.

“Nós mediremos forças com uma equipe com uma filosofia parecida com a nossa. Eles batalham pela posse da bola o tempo todo e tentam usar isso para abrir espaços e criar chances”, afirmou o treinador.

Para conquistar mais uma vitória no Campeonato Espanhol, o Barcelona terá um adversário difícil pela frente, já que o Las Palmas faz uma grande campanha no torneio e ocupa atualmente a oitava posição, com 24 pontos. Apesar de saber das dificuldades, Luis Enrique quer que sua equipe some pontos.

“Este será um importante jogo em casa e nós precisamos começar a somar pontos. O oponente irá dificultar bastante o jogo e a disputa da posse de bola”, completou.

A rodada de sábado terá também outros duelos importantes. Quarto colocado na tabela, o Atlético de Madrid recebe o Betis, no Vicente Calderón. Outro a entrar em campo é o Vilarreal, que ocupa a quinta posição e vai ao estádio Riazor visitar o Deportivo La Coruña.

Confira os jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sábado

Leganes x Athletic Bilbao

Barcelona x Las Palmas

Atlético de Madri x Betis

La Coruña x Villarreal

Domingo

Valencia x Espanyol

Celta x Alavés

Granada x Osasuña

Sporting Gijón x Eibar

Sevilla x Real Madrid

Segunda-feira

Malaga x Real Sociedad