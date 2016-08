Barcelona encara o Athletic Bilbao para manter-se 100% no Espanhol

Next

No próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona jogará na condição de visitante, no estádio San Mamés, em Bilbao, contra o Athletic. A partida começa às 15h15 (de Brasília).

Pouco aproveitado no Barcelona, Douglas é emprestado ao Sporting Gijón

Os catalães começaram a busca por mais um título com um grande resultado. No Camp Nou, o Barça fez 6 a 2 no Bétis, com três gols de Luis Suárez e dois de Messi. Assim, pelo saldo, a equipe de Luis Enrique terminou a rodada inicial na liderança.

Mesmo com o bom início, o treinador pede atenção com o Bilbao, mas crê em mais um resultado positivo. “É mais uma oportunidade de somarmos pontos neste começo de temporada. Não vai ser uma partida das mais tranquilas, mas temos condições de voltar para casa com os três pontos”, analisou o comandante, que ainda não terá seu novo goleiro, o holandês Jasper Cillessen, à disposição.

Neste jogo, o Barcelona ainda não vai utilizar o atacante Neymar, que segue servindo a Seleção Brasileira. Após disputar as Olimpíadas, ele foi convocado por Tite para os jogos das Eliminatórias, diante de Equador e Colômbia.

Ainda no domingo, o Sevilla, que estreou vencendo por 6 a 4 o Espanyol, visita o Villarreal, que estreou empatando por 1 a 1 com o Granada. O confronto coloca frente a frente dois times que almejam uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Além disso, será o primeiro duelo entre Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso no futebol europeu.

Confira os jogos deste domingo pelo Espanhol:

13h15 Las Palmas x Granada

13h15 Alavés x Sporting Gijón

15h15 Athletic Bilbao x Barcelona

17h15 Villarreal x Sevilla

