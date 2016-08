Atlético de Madri tropeça no Leganés e continua sem vencer no Espanhol

O Atlético de Madri empatou pela segunda vez consecutiva e segue sem vencer no Campeonato Espanhol. O time tropeçou neste sábado, fora de casa, e não saiu de uma igualdade sem gols com o Leganés – estreante na primeira divisão.

Com o resultado, válido pela segunda rodada, o time de Diego Simeone somou o segundo ponto e continua no meio da tabela. Já o Leganés alcançou o quarto ponto e espera as partidas de domingo para saber se ficará nas primeiras posições.

O nível de futebol mostrado no primeiro tempo deixou a desejar. O Atlético de Madri começou num ritmo lento e só conseguiu ganhar confiança com o decorrer da partida. A primeira chance criada pelo time partiu de Gameiro, aos 26 minutos, em um chute cruzado que foi para fora.

A equipe da capital espanhola voltou a assustar aos 35 minutos, após Saúl avançar em direção à área e finalizar em cima do lateral Diego Rico. Aos 38, na melhor oportunidade da etapa inicial, o atacante Griezmann concluiu com efeito e exigiu boa defesa do goleiro Serantes.

A pressão do Atlético de Madrid se manteve inalterada com o início do segundo tempo. Aos sete minutos, Gameiro se livrou da marcação de Bustinza e chutou para outra intervenção do goleiro do Leganés. Incomodado com o fato de a equipe não transformar o domínio do jogo em gols, o técnico Diego Simeone sacou Gameiro, aos 13, para a entrada de Fernando Torres.

Logo após a alteração, o Atlético de Madri construiu uma boa trama ofensiva e Griezmann deu o passe para que Godín balançasse as redes. O zagueiro uruguaio, no entanto, estava em posição de impedimento e teve o gol anulado.

Simeone ainda mexeu duas vezes na equipe, sacando Gabi e Augusto para as entradas de Carrasco e Gaitán. Mas não aconteceram mudanças significativas na dinâmica do confronto. Griezmann conseguiu criar duas oportunidades de gol, aos 31 e 33 minutos, só que ambas passaram longe da meta.

No final, Serantes se esticou e evitou chute de Carrasco com o pé. Já nos acréscimos, Fernando Torres completou de cabeça um cruzamento de Filipe Luís, mas o goleiro do Leganés voltou a praticar grande defesa.

