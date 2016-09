Após goleada na Liga dos Campeões, Barça enfrenta o Leganés

Next

A quarta rodada do Campeonato Espanhol continua neste fim de semana, com o Barcelona em campo neste sábado, às 8 horas (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, disposto a vencer o anfitrião Leganés. O Barça, que tem seis pontos, mira a ponta da tabela de classificação e pretende conquistar os três pontos para se aproximar do líder Real Madrid, que tem nove.

Embalado pela goleada de 7 a 0 aplicada no Celtic, da Escócia, na Liga dos Campeões, os catalães terão pela frente o Leganés, que faz boa campanha, para as suas projeções, com quatro pontos em três jogos.

“Será um jogo importante, pois temos a condição de conquistar uma vitória como visitante e nos posicionarmos melhor na tabela. A goleada na Liga dos Campeões agora fica para trás, pois temos que olhar para frente. O Leganés faz uma boa campanha. Portanto, todo cuidado é pouco”, afirmou Luis Enrique, técnico do Barcelona.

Ainda no sábado, às 11h15 (de Brasília), outro postulante ao caneco, o Atlético de Madrid, que tem cinco pontos, pretende encostar de vez no primeiro pelotão, recebendo o Sporting Gijón no Vicente Calderón, em Madri. Os visitantes estão surpreendendo, já somaram sete pontos e podem terminar o fim de semana na liderança.

Por fim, o Sevilla, que no meio de semana surpreendeu ao arrancar empate sem gols com a Juventus, na Itália, pela Liga dos Campeões, visita o Eibar, que tem seis pontos, um a menos que os visitantes. A partida acontece no Estádio Municipal de Ipúrua, às 13h30 (de Brasília).

Confira os jogos da quarta rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira (16/09)

15h45 Betis 2 x 2 Granada

Sábado (17/09)

8h Leganés x Barcelona

13h30 Eibar x Sevilla

11h15 Atlético de Madrid x Sporting Gijón

15h45 Las Palmas x Málaga

Domingo (18/09)

7h Osasuna x Celta

11h15 Athletic Bilbao x Valencia

13h30 Villarreal x Real Sociedad

15h45 Espanyol x Real Madrid

Segunda-feira (19/09)

15h45 Alavés x Deportivo La Coruña

