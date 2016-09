Alexandre Pato perde pênalti, mas Villarreal vence a Real Sociedad

Next

Vídeos destaque Coletiva do técnico Zé Ricardo após vitória do Flamengo

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

O Villarreal superou a Real Sociedad, por 2 a 1, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o time de Alexandre Pato superou o pênalti perdido por Alexandre Pato e, com dois gols de Sansone, saiu com os três pontos. Berchiche diminuiu para os visitantes.

Em um primeiro tempo bastante movimentado, Alexandre Pato teve a chance de abrir o placar aos 16. O goleiro Rulli derrubou Sansone, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, porém, o brasileiro bateu para fora.

Para amenizar a situação, Sansone apareceu novamente. Em três minutos, ele marcou duas vezes, e os donos da casa abriram 2 a 0 no placar. Ainda na primeira etapa, aos 35, Berchiche diminuiu para a Real Sociedad.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo diminuiu. As principais chances eram dos visitantes, que buscavam o empate. Mesmo assim, o goleiro Asenjo foi exigido apenas uma vez, aos 5, em finalização de Juanmi. Na metade do tempo, o técnico Fran Escribá tirou Pato, para colocar o russo Cheryshev. Sem grandes emoções, o Submarino Amarelo confirmou a vitória em seus domínios.

Com o triunfo, a equipe de Pato chegou a oito pontos, e mantém-se invicta na competição. A Real Sociedad, por sua vez, conheceu a segunda derrota, e estagnou nos quatro pontos, próximo à zona da degola.

Na próxima rodada, o Villarreal tem um grande desafio. Na quarta-feira, a equipe vai ao Santiago Bernabéu, encarar o Real Madrid. No mesmo dia, a Real Sociedad recebe o Las Palmas.

Confira os outros resultados deste domingo, no Campeonato Espanhol:

Osasuna 0 x 0 Celta

Athletic Bilbao 2 x 1 Valencia

Recomendado para você