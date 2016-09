Santa Cruz tenta segurar o Independiente Medellín; Chape tem missão difícil

Na disputa de sua primeira oitavas de final na Copa Sul-Americana, o Santa Cruz enfrenta o Independiente Medellín, no Atanasio Girardot, às 21h45 (de Brasília), no jogo de ida. Depois de eliminar o arquirrival Sport na última fase, os comandados de Doriva precisam fazer um bom resultado fora de casa se quiserem permanecer no torneio.

O Santa procura deixar de lado a má fase no Campeonato Brasileiro e focar na disputa de seu primeiro campeonato internacional. Na última partida do Brasileirão, o clube pernambucano acabou sendo derrotado pelo Santos por 3 a 2, depois de Keno brilhar e empatar a partida por duas oportunidades.

Para o duelo contra os colombianos, o Mais Querido terá um time misto, segundo o técnico Doriva. Recuperado de lesão, o meia Léo Moura será poupado, assim como Keno, Grafite e João Paulo, que podem ficar de fora por conta do desgaste físico.

“Penso, sim (em poupar). Fizemos um planejamento para essa partida. Vamos jogar com uma equipe forte, mas alguns atletas que vêm tendo desgaste contínuo vão ter descanso para que a gente possa recuperá-los para o próximo jogo do Brasileiro”, disse o treinador.

Em nota oficial, o Santa afirmou que o clube não está deixando a Sul-Americana em segundo plano, e que pensa em recuperar os jogadores que sofrem com o cansaço para a partida de volta, que acontece no dia 28/09, no estádio Arruda.

Se o clube pernambucano conta com muitos desfalques, o Independiente Medellín também. Os colombianos, campeões do primeiro turno do Campeonato Colombiano, não poderão contar com o artilheiro do time, o jovem Leonardo Castro, que se lesionou na partida de volta contra o Sportivo Luqueño e ficará de fora da equipe por até seis meses.

Além do artilheiro, o técnico Leonel Álvarez não terá à disposição outras cinco peças importantes do elenco colombiano. O atacante Caicedo, os meias Hernandéz e Cabezas, o zagueiro Pertúz e o lateral Piedrahita, todos lesionados, fazem com que a equipe tenha que improvisar jogadores não tão utilizados no plantel.

Independiente x Chapecoense – Campeão da Copa Sul-Americana em 2010, o Independiente, da Argentina, recebe a visita da Chapecoense no estádio Libertadores da América para a primeira partida das oitavas.

No último treino antes de viajar a Argentina, o técnico Caio Junior esboçou o time que deve ser titular contra os argentinos. O comandante deve manter o time que vem atuando pelo Brasileirão, mas pode promover a entrada dos jovens Tiaguinho e Lourency, que atuariam ao lado de Kempes no ataque da Chape.

Maior vencedor da Libertadores, com sete títulos, o Independiente é conhecido por ser um “papa-títulos” das competições mata-mata. Invictos no Argentino deste ano, os Diabos Vermelhos vêm empolgados para a disputa da Sul-Americana.

O técnico Gabriel Milito, mesmo sabendo da superioridade de seu time, pregou cautela contra os brasileiros. “Chegamos bem para a partida, com muito entusiasmo. Mas sabemos que sera uma partida difícil, teremos que ter paciência. Não creio que o duelo poderá ser definido em apenas um jogo. Teremos que ser inteligentes”, avaliou.

