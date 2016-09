San Lorenzo pega zebra La Guaira nas oitavas da Sul-Americana

Dois jogos movimentam a quinta-feira pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O San Lorenzo recebe o La Guaira, da Venezuela, a partir das 19h15(de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. Os venezuelanos são tratados como a grande zebra do torneio até aqui, já tendo eliminado o Deportes Tolima, da Colômbia, e o Emelec, do Equador, sendo este último com direito a um triunfo por 4 a 2.

O San Lorenzo vai ser mais um grande teste para o La Guaira. Na etapa anterior, o time argentino conseguiu uma virada histórica no duelo caseiro com o Banfield, goleando por 4 a 1 após perder a partida de ida por 2 a 0. O duelo de volta entre os dois times será na próxima semana, na Venezuela. Quem passar deste confronto vai encontrar Flamengo ou Palestino, do Chile, nas quartas de final.

No outro jogo do dia, o Independiente Santa Fe recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, a partir das 21h45(de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, na Colômbia.

O time colombiano faz sua estreia na Sul-Americana nesta etapa, pois é o atual campeão e por isso não precisou jogar as duas primeiras fases. Já o representante paraguaio, que na próxima semana vai jogar em casa, eliminou o Real Potosí com grande facilidade, goleando por 6 a 0 em casa e fazendo 1 a 0 na altitude boliviana. Quem passar deste duelo vai encarar nas quartas de final o vitorioso do embate entre Santa Cruz e Independiente Medellín, da Colômbia.

