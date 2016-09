Independiente bate Lanús e pega a Chape nas oitavas da Sul-Americana

A Chapecoense conheceu seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o Independiente voltou a bater o Lanús, desta vez por 1 a 0, e se credenciou para enfrentar a equipe brasileira na próxima fase da competição continental.

À exemplo do que aconteceu no jogo de ida, o time de Avellaneda aproveitou melhor as oportunidades que criou e saiu de campo com a vitória. Agora, o Independiente terá pela frente os brasileiros da Chape, em confronto que ainda não tem data definida.

O jogo – Como todo clássico do futebol argentino, a partida começou equilibrada. Com a vantagem adquirida no primeiro confronto, o Independiente administrava as ações enquanto o Lanús, que precisava do resultado, buscava o ataque. O jogo ficou truncado, principalmente no meio de campo, com diversas entradas duras por parte das duas equipes.

A primeira finalização foi do time visitante, aos 17 minutos. Entre trancos e barrancos, o Lanús chegou ao ataque, mas não exigiu muito do goleiro Campaña. Os donos da casa responderam na sequência. Aos 19, Barco completou um cruzamento de cabeça, porém não conseguiu colocar força no golpe e facilitou o trabalho de Monetti.

O Lanús voltou a chegar na marca de 31 minutos e, desta vez, levou perigo à meta defendida por Campaña. José Sand recebeu de costas para o gol, conseguiu girar e finalizar forte de pé esquerdo, assustando o arqueiro rival. O Independiente respondeu com aos 40 minutos. Após contra-ataque rápido, Benítez colocou para dentro e aumentou a vantagem dos donos da casa.

A partida voltou mais movimentada para o segundo tempo. Aos nove minutos, Sand serviu Almirón, que ajeitou, escolheu o canto e finalizou. Rodríguez salvou em cima da linha e impediu o empate do Lanús. A resposta do Independiente veio logo em seguida, em dose dupla. Aos 11, Ortiz aproveitou erro da zaga e soltou uma bomba, mas Monetti defendeu à queima roupa. Depois, Figal ficou livre na pequena área, porém cabeceou por cima.

Mesmo em vantagem, os donos da casa passaram sufoco nos últimos 20 minutos de jogo. Isso aconteceu porque Toledo recebeu o segundo cartão amarelo, aos 26, e foi expulso. O Independiente segurou o resultado até o apito final e saiu de campo com a classificação.

