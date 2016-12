Conmebol divulga as 44 equipes da Copa Sul-Americana de 2017

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira as equipes que irão participar da Copa Sul-Americana de 2017. Com Corinthians e São Paulo, o Brasil terá seis representantes na competição. Fora da Libertadores, o Boca Juniors também não se classificou para a “Sula”. O formato do torneio seguirá o mesmo.

Colocados no meio da tabela do Campeonato Brasileiro de 2016, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Sport serão os representantes do Brasil na Copa. Consagrada campeã da edição desta temporada, a Chapecoense, que terminou à frente de Cruzeiro, Flu e Sport, se classificou direto para a Libertadores.

Além das equipes já garantidas, os dois melhores eliminados na terceira fase da Libertadores, assim como os terceiros colocados da fase de grupos, também se juntarão à competição. O sorteio das chaves será feito no Uruguai, no dia 30 de janeiro.

A primeira fase será formada por 22 chaves com confronto direto ida e volta. Na sequência, as equipes classificadas se juntarão aos eliminados da Libertadores em um grupo de 32 times que se enfrentarão em formato eliminatório de Copa (oitavas, quartas, semi e final), também com jogos de ida e volta.

Confira as equipes de cada país:

Brasil: Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Sport

Argentina: Independiente, Defensa y Justicia, Arsenal, Racing, Gimnasia e Huracán

Bolívia: Bolívar, Oriente Petrolero, Nacional de Potosi e Petrolero

Chile: Everton, Palestino, Universidad de Chile e O’Higgins

Colômbia: Deportivo Cali, Patriotas, Rionegro Águilas e Deportes Tolima

Equador: Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Universidad Católica e Fuerza Amarilla

Peru: Alianza Lima, Comerciantes Unidos, Sport Huancayo e Juan Aurich

Paraguai: Cerro Poteño, Sol de América, Sportivo Luqueño e Nacional

Uruguai: Danubio, Defensor Sporting, Liverpool e Boston River

Venezuela: Caracas FC, Deportivo Anzoátegui, Atlético Venezuela e Estudiantes de Caracas