Chapecoense e Cuiabá duelam por vaga nas oitavas da Sul-Americana

Em duelo da segunda fase da Copa Sul-Americana, Chapecoense e Cuiabá entram em campo nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Condá, para saber qual equipe irá garantir vaga nas oitavas de final do torneio continental. No jogo de ida, a equipe mato-grossense se sobressaiu em seus domínios e venceu por 1 a 0, podendo jogar até pelo empate fora de casa diante da Chape.

Com a responsabilidade de passar de fase por ser uma equipe da primeira divisão e por possuir um nível técnico maior, o discurso na Chapecoense é de necessidade de conquista da vaga. O técnico Caio Júnior, no entanto, pode acabar poupando alguns jogadores, assim como foi no jogo de ida. Para o volante Cléber Santana, porém, a Chape tem um elenco forte para conseguir a vaga em qualquer circunstância. Em entrevista coletiva antes do duelo, o jogador relembrou a primeira participação da equipe catarinense na competição, chegando até as quartas de final no ano de 2015, e disse acreditar na força de sua equipe.

“Uma competição muito importante, que nós da Chapecoense tivemos a primeira oportunidade de disputar no ano passado e chegamos nas quartas de finais, diante de uma grande equipe (River Plate, da Argentina). Temos um elenco muito qualificado. No primeiro jogo, o Caio Júnior colocou jogadores que não vinham jogando, não vem ao caso titular e reserva, tudo é aproveitar ritmo de jogo e oportunidades. Agora temos o jogo de volta na quarta-feira que precisamos vencer e passar de fase. Com certeza o Caio irá fazer o melhor para que a Chapecoense possa ter sucesso. Independentemente de quem iniciar o jogo, vamos procurar fazer o nosso melhor”, afirmou Cléber Santana.

Já pelo lado do Cuiabá, a expectativa é a manutenção do momento que a equipe enfrenta. Há cinco jogos invicto na Série C do Campeonato Brasileiro, o Dourado vem em alta para enfrentar a Chapecoense e fazer história, já que nunca uma equipe do Mato Grosso havia chegado a uma competição internacional, quanto mais garantido uma classificação. Para o duelo, o técnico Roberto Fonseca tem certeza de apenas um desfalque. Com uma lesão na coxa, o goleiro Henal sequer viajou para Chapecó e será substituído por André. O restante do time, porém, deve se manter igual ao do primeiro jogo entre as equipes.

Motivado pelo bom momento, o volante Carlão acredita que a equipe do Cuiabá pode voltar de Chapecó com a vaga garantida. “Estamos em um bom momento, vencemos grandes jogos dentro de casa e estamos nos portando bem fora. Sabemos da dificuldade de enfrentar uma equipe como a Chapecoense, aqui o jogo já foi muito difícil e lá com certeza será mais ainda. Mas acredito no nosso grupo, estamos focados em buscar uma classificação inédita para o clube e para o estado de Mato Grosso”, disse o jogador.

O vencedor do duelo entre Chapecoense e Cuiabá enfrenta quem avançar do duelo argentino entre Lanús e Independiente. O segundo está muito mais próximo da classificação, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0 fora de casa. A partida de volta entre as equipes está marcada também para esta quarta-feira, às 19h15.

